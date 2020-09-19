شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تلجأ للمحكمة لمنع قرار حظرها: صدر لأسباب سياسية وينتهك حقوق التعبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت «TikTok» من قاضٍ فيدرالي في واشنطن منع إدارة ترامب من فرض حظر عليها.

وقالت وكالة بلومبرج إن TikTok وشركتها الأم «ByteDance Ltd»، قدمتا شكوى في وقت متأخر من ليلة الجمعة تتحدى تحركات إدارة ترامب الأخيرة لمنع التطبيق من العمل في الولايات المتحدة، مما أدى إلى معركة جيوسياسية عالية المخاطر حول التكنولوجيا والتجارة.

وقالت الشركة إن الرئيس دونالد ترامب تجاوز سلطته، وفعل ذلك لأسباب سياسية بدلاً من وقف «تهديد غير عادي» للولايات المتحدة، كما يقتضي القانون. وقالت TikTok أيضًا إن الحظر ينتهك حقوق حرية التعبير.

ووفقًا للشكوى، فإن تصرفات ترامب «ستدمر مجتمع الإنترنت حيث يجتمع ملايين الأمريكيين للتعبير عن أنفسهم»، وزعمت الشركة أن الحكومة الأمريكية «تجاهلت الأدلة» التي تُظهر التزام TikTok بخصوصية وأمن مستخدميها الأمريكيين.

في 6 أغسطس، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقول إنه سيحظر المعاملات مع التطبيق في غضون 45 يومًا، بحجة أن الملكية الصينية للشبكة الاجتماعية تجعله تهديدًا للأمن القومي. ورفعت TikTok دعوى قضائية ضد هذا الأمر في محكمة اتحادية في كاليفورنيا في وقت لاحق من ذلك الشهر.

لكن الجمعة الماضي، تحركت وزارة التجارة لتنفيذ أمر ترامب، وقالت إنه سيتم حظر TikTok في الولايات المتحدة اعتبارًا من 12 نوفمبر، ما لم تتمكن من إكمال صفقة استحواذ تهدئ مخاوف الحكومة.

Advertisements