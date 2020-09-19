شكرا لقرائتكم خبر عن الإناث تحكم مملكة عمالقة المحيطات.. آخر الاكتشافات حول أكبر الكائنات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتمتع إناث وذكور العملاق البحري «القرش الحوتي» بمعدلات نمو متباينة، وبينما تنمو الإناث بشكل أبطأ، تمتلك في النهاية أجسام أضخم بكثير من الذكور، وفقًا لدراسة حديثة توفر فهمًا أعمق لجسم السمكة الأكبر حجمًا على سطح الأرض.

وأوضح الباحثون أنهم قاموا برصد نمو 54 حوتًا قرشيًا، على مدار 10 سنوات، بالساحل الغربي لأستراليا، حيث تهاجر سنويًا المئات من هذه الكائنات بطيئة السباحة، والمهددة بالانقراض، حسب «رويترز».

كلا الجنسين من القروش الحوتية ينموان بسرعة في صغرهم، بما مقداره 20 إلى 30 سنتيمتر سنويًا. لكن بشكل عام، ينمو الذكور وفقًا للدراسة على نحو أسرع من الإناث، متوقفين عن النمو تقريبًا لدى 8 أمتار، في سن النضج الجنسي للذكور (30 عامًا)، بينما تبلغ الإناث النضج الجنسي في الخمسين بطول نحو 14 مترًا.

ويقول عالم الأحياء البحرية بالمعهد الأسترالي للعلوم البحرية الذي قاد الدراسة، مارك ميكان، أن إناث القروش الحوتية تتسم بإخراج فضلات عملاقة، الأمر الذي يرتبط بالتأكيد بحملها للعديد من الصغار داخل جسدها.

وبحسب الدراسة المنشورة في المجلة العلمية the journal Frontiers in Marine Science، فهذه القروش الحوتية، لديها بقع رمادية بنية على ظهورها، بينما توجد في جوانبها بقع بيضاء، وأسفلها أبيض هو الآخر.

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