شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «تطبيق مصر الرقمية» خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذى للمجموعة الوطنية فيكسيد سليوشنز لخدمات التحول الرقمى والأمن السيبرانى، إن منصة مصر الرقمية بُنيت بعقول وأياد مصرية وبخبرة عالمية، مشيرا إلى أن شركته شاركت بالتعاون مع فريق العمل الوطنى فى تطوير المنصة فى مرحلتها الأولى والثانية. وتابع توفيق أن فيكسيد سليوشنز المنفذة لمنصة مصر الرقمية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم على مدار الساعة بمتابعة حجم الطلبات التى تتم عبر المنصة، واستعراض البيانات لحل أى مشكلة قد تواجه المواطنين، موضحا أنه تم إطلاق خدمات «مصر الرقمية» تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر المنصة ومكاتب البريد، حيث تتضمن نحو 70 خدمة رقمية، تشمل خدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية دون الحاجة للذهاب للمحكمة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية مند إطلاقها بلغ نحو 70 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة خدمات حكومية جديدة على منصة «مصر الرقمية» كل 4 أشهر، على أن يتم الانتهاء من إضافة نحو 90% من الخدمات الحكومية على المنصة خلال عامين من الآن، لافتا أن «تطبيق مصر الرقمية» على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال أسابيع لتقديم كافة الخدمات الحكومية.