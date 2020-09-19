هذه الأطعمة تكافح الأرق

السبت 19 سبتمبر 2020

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف إن الأغذية التي تحتوي على الميلاتونين تساعد البشر في الحصول على نوم هادئ، وتقلل من مستويات الأرق.



والميلاتونين هو هرمون من الغدة الصنوبرية، والتي تقع في قاعدة الدماغ، ويتم إنتاجه عن طريق التحويلات البيوكيميائية من الحمض الأميني التربتوفان.

وذكر مياسنيكوف، عبر "قناة روسيا 1" التلفزيونية قائمة الأغذية المدرجة لتحسين النوم، التي تشمل البيض والكرز والموز والطماطم والمكسرات والجبن الصلب والعسل والزيتون والبروكلي.

ومع نقص الميلاتونين، نصح الخبير بإضافة تلك الأطعمة التي تحتوي على هذا الحمض الأميني بكميات كبيرة إلى النظام الغذائي.

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وأكد أنه مع الإنتاج الصحيح للميلاتونين ينخفض ضغط الدم في الليل بنحو 15%. ويمكن أن يؤدي نقص الإمداد بهذا الهرمون إلى الدم إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

وأشار إلى أنه يمكن للضوء الساطع، مثل الضوء المنبعث من الأجهزة، أن يقلل من مستويات الميلاتونين.

ونصح الخبير بضرورة التوقف عن استخدام الأجهزة قبل النوم بأربع ساعات لتحسين النوم.