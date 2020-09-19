شكرا لقرائتكم خبر عن حمص شام أو على الكشرى.. فوائده عديدة على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمص واحد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، حيث يحتوى على ألياف ومعادن ويساعد على تعزيز صحة الجسم والمناعة ويمد الجسم بالنشاط الطاق، وحسب ما ذكره موقع verywellfit فإن فوائد الحمص على صحتك هي:

1:يوجد كمية قليلة من الدهون في الحمص، معظمها عبارة عن دهون متعددة غير مشبعة، والتي تعتبر شكلاً أكثر صحة من الدهون، يوجد أيضًا كميات قليلة من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة في الحمص، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

2:يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، حيث يوفر حوالي 11 جرامًا لكل كوب، البروتين مهم في الحفاظ على نظام المناعة الصحي،وأيضًا لبناء الشعر والجلد والأظافر ويستخدم للمساعدة في بناء أنسجة العضلات.

3:يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا لفيتامين B6 وحمض الفوليك (يوفران حوالي 14٪ من احتياجاتك اليومية لكل منهما في كوب واحد). ستحصل أيضًا على فيتامينات ب الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك.

4:الحمص غني بالألياف، ويحتوي على 16٪ من احتياجاتك اليومية في نصف كوب. حوالي ثلث الألياف الموجودة في الحمص هي ألياف قابلة للذوبان، ما يجعلها غذاء صحيا للقلب. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالألياف يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب. ﻿

5:قد يساعد في منع بعض أنواع السرطان، حيث تحمي العديد من العناصر الغذائية والمركبات الموجودة في الحمص من أنواع معينة من السرطان وهى

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الألياف: حماية ضد سرطان القولون والمستقيم

الزبدات: وقائي ضد سرطان القولون والمستقيم ﻿

الصابونين: حماية ضد أنواع متعددة من السرطان

فيتامينات ب: وقاية من سرطان الثدي والرئة

6:يحتوي الحمص، مثل البقول الأخرى، على نشاء مقاوم يبطئ هضم الكربوهيدرات، لا يتم هضم بعض النشا المقاوم في الأمعاء الدقيقة على الإطلاق.

7:قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالنشا المقاوم مثل الحمص أيضًا إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز فلورا الأمعاء الصحية. ﻿