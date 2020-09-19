شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ حظر «تيك توك» و«وي تشات» اعتبارًا من مساء الأحد.. والصين تتوعد بالرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي أعربت فيه وزارة التجارة الصينية عن «معارضتها التامة» لقرار الولايات المتحدة الأمريكية حظر تطبيق «تيك توك»، من المقرر أن يبدأ الحظر مساء الأحد، وتؤدي تلك الخطوة إلى منع الأمريكيين من تحميل المنصتين المملوكتين للصين بسبب مخاوف «تهديد الأمن القومي الأمريكي».

ويؤثر الحظر، الذي تم الإعلان عنه على التنزيلات والتحديثات الجديدة فقط، وجاء أقل عمومية مما كان متوقعا، ويواجه «وي تشات»، وهو تطبيق شامل للرسائل والتواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني، قيودا أشد صرامة اعتبارا من يوم الأحد، لكن مستخدمي «تيك توك» الحاليين لن يشهدوا تغييرات تذكر حتى 12 نوفمبر، عندما سيتم تطبيق حظر على بعض المعاملات الفنية، وهو ما وصفه «تيك توك» بأنه يرقى لأن يكون حظرا فعالا.

وقالت الوزارة الصينية «إذا أصر الجانب الأمريكي على اتخاذ هذا المسار، فإن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».

ولا يزال من الممكن أن يلغي ترامب حظر التنزيلات الجديدة لـ«تيك توك» قبل بدء تطبيقه، إذا أبرمت شركة «بايت دانس» الماكلة للتطبيق اتفاقا مع شركة «أوراكل» يبدد المخاوف بشأن أمن بيانات مستخدميه.