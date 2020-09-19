شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تحظر برامج الملاحقة والتضليل في متجرها Google Play والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة «جوجل» حظر «برامج الملاحقة» والتضليل في متجرها «Google Play»، إلى جانب التطبيقات التي يمكن استخدامها في حملات التأثير السياسي، وستتم إزالة التطبيقات التي من شأنها أن تسمح لشخص ما بتتبع الموقع أو النشاط عبر الإنترنت لشخص آخر دون علمه من المتجر الرسمي اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

وفقًا لـ Google، يتم تعريف برنامج «Stalkerware» على أنه رمز ينقل المعلومات الشخصية من الجهاز دون إشعار أو موافقة كافية، ولا يعرض إشعارًا دائمًا بحدوث ذلك«، يتضمن ذلك التطبيقات التي يمكن استخدامها لمراقبة النصوص والمكالمات الهاتفية أو سجل التصفح؛ أو أجهزة تعقب GPS التي يتم تسويقها خصيصًا للتجسس أو تعقب شخص ما دون موافقته.

ويمكن استخدام مثل هذه التطبيقات لأغراض المضايقة والمراقبة والمطاردة ويمكن أن تؤدي حتى إلى العنف المنزلي.

حددت Google أيضًا أن أي تطبيقات مرتبطة بالتتبع قائمة على الموافقة يتم توزيعها على متجر Play يجب أن تمتثل لمعايير معينة. على سبيل المثال، لا يمكنهم تسويق أنفسهم كحلول تجسس أو مراقبة سرية (مثل التطبيقات التي تتوافق مع كاميرات المراقبة ومسجلات الصوت المتخفية وكاميرات المراقبة وكاميرات المربية وما شابه).