شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاختلافات بين اختبارات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدم جائحة الفيروس التاجي تم اختبار المزيد والمزيد من الناس واختبارهم. ومع ذلك ، لا يزال هناك بعض الالتباس في أذهان الناس بشأن الاختبارات التي يجب أن يخضع لها المرء لمعرفة ما إذا كان مصابًا بـكورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يقدم التقرير التالى تفاصيل الاختبارات المختلفة لفحص الاصابه بعدوى كورونا، وعلى الرغم من توفر 3 اختبارات في الوقت الحالي، إلا أنها تقع على نطاق واسع تحت نوعين هما الاختبارات التشخيصية واختبارات الأجسام المضادة.

ويمكن أن يساعد الاختبار التشخيصي الفني في اختبار العينة على تشخيص ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا أم لا يتوفر نوعان من الاختبارات التشخيصية في الوقت الحالي ويكشفان عن الفيروس المسؤول عن COVID-19.

الاختبارات التشخيصية هي:

(1) الاختبارات الجزيئية مثل اختبارات RT-PCR التي تحدد المادة الوراثية للفيروس والتي تتطلب جمعًا متخصصًا لعينة مسحة الأنف التي سيتم فحصها بحثًا عن الفيروس نفسه من خلال توقيعه الجيني المحدد

(2) يكشف اختبار المستضد عن وجود الفيروس عن طريق تحديد وجود بروتينات معينة على سطح الفيروس، ويستغرق الاختبار المعتمد مؤخرًا من مختبرات أبوت 15 دقيقة ويمكن إجراؤه في المدارس والمكاتب والمواقع الأخرى.

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اختبار صيد الأجسام المضادة

(3) يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة على عينة دم المريض ولا يبحث عن الفيروس نفسه ولا عن البروتين الموجود عليه يبحث اختبار الأجسام المضادة عن الأجسام المضادة التي يصنعها جهاز المناعة لدينا استجابة لتهديد - في جهوده لمحاربة العدوى (المحتملة).

يقول موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: يمكن أن تستغرق الأجسام المضادة عدة أيام أو أسابيع حتى تظهر بعد إصابتك بالعدوى وقد تبقى في الدم لعدة أسابيع أو أكثر بعد الشفاء ولهذا السبب ، لا ينبغي استخدام اختبارات الأجسام المضادة لتشخيص فيروس كورونا النشط العدوى، في الوقت الحالي لا يعرف الباحثون ما إذا كان وجود الأجسام المضادة يعني أنك محصن ضد فيروس كورونا في المستقبل.

الأجسام المضادة هي علامة على إصابة شخص سابقًا بـ COVID-19. لا يزال البحث قيد البحث حول ما إذا كانت الأجسام المضادة تحمي الأشخاص من عدوى أخرى أم لا. ولا يعرف العلماء إلى متى قد تستمر هذه الحماية. لذا فإن اختبارات الأجسام المضادة مفيدة للغاية للباحثين الذين يقيسون أي جزء من السكان مصاب.