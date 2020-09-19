شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" تعتمد عقار ديكساميثازون لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA"، عقار "ديكساميثازون" لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19، للمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، مما يمهد الطريق ليصبح الستيرويد ثاني علاج معتمد في أوروبا لعلاج فيروس كورونا.



عقار ديسكاميثازون

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) يوم الجمعة، إن الدواء قد يكون خيارًا لعلاج البالغين والمراهقين، الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعى، بعد الانتهاء من مراجعة نتائج تجربة أجراها علماء بريطانيون.

وأظهرت الدراسة، التي أطلق عليها باحثون في جامعة أكسفورد اسم RECOVERY، فى يونيو أن عقار "ديكساميثازون" خفض معدلات الوفيات بنحو الثلث في مرضى فيروس كورونا "كوفيد -19 "، المصابين بأمراض خطيرة، ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على العقار في اليابان كعلاج فيروس كورونا COVID-19.

وقال موقع Reuters، هذا الدواء الذي مضى عليه عقود من الزمن رخيص ومتوفر على نطاق واسع، ويشاع استخدامه ضد مجموعة من حالات الالتهاب، يمكن للشركات الآن التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمنظميها الوطنيين أو وكالة الأدوية الأوروبية EMA، لتوسيع نطاق استخدامه، حسبما قالت الوكالة.

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وأضافت أن الجرعة الموصى بها للبالغين والمراهقين، من سن 12 عامًا ووزنها 40 كيلوجرامًا على الأقل، كانت 6 ملليجرام مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى 10 أيام.



فيروس كورونا والعلاجات الجديدة

كانت الوكالة الأوروبية EMA تقوم بالفعل بتقييم النسخة الستيرويدية من الدواء التي تحمل العلامة التجارية Taw Pharma لفيروس كورونا الجديد، بعد أن تلقى طلبًا من شركة الأدوية فى وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شركة الحكمة للأدوية البريطانية في يونيو، إنها شهدت زيادة في الطلب، وإنها مستعدة لزيادة الإنتاج بعد النتائج المشجعة، في حين أن الموافقات متروكة للمفوضية الأوروبية، فإنها عادة ما تتبع توصيات وكالة الأدوية الأوروبية EMA لقراراتها.

واكد الموقع، كان عقار جيلياد المضاد للفيروسات، ريميديسيفير remdesivir، أول دواء تمت الموافقة عليه من قبل أوروبا لعلاج فيروس كورونا COVID-19 في يوليو، بعد حوالي شهر من اعتماد EMA الدواء، أطلق عليه اسم Veklury في المنطقة.