كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - الحمل الغزلاني له أعراض خاصة ومميزة ، ولأن الحمل والولادة الآمنة حلم تترقبه كل سيدةٍ بعد الزواج بشغفٍ وقلقٍ كبيرين، ينصحك الأطباء إذا كنت تخططين للحمل في فترةٍ معيّنةٍ.. فيجب عليك معرفة أنواع الحمل وأعراضه جيّداً، وفهمها بشكلٍ تفصيليٍّ؛ حتى تستطيعي التعرف على نوع وطبيعة الحمل الّذي تمرينّ به؛ فهناك الحمل الحقيقي، والحمل الكاذب، والحمل الغزلاني وهو موضوعنا، ولأن أعراض كل حملٍ تختلف بشكلٍ كبيرٍ عن الآخر. معنا الدكتور إبراهيم عبد الفتاح أستاذ أمراض النساء والتوليد؛ ليشرح لنا أعراض الحمل الغزلاني وسبب تسميته أيضاً

أعراض الحمل الغزلاني

طبيعة الحمل الغزلاني

الحمل الغزلاني..أمر نادر

بدايةً؛ التعرض أو الإصابة بالحمل الغزلاني يعد من الأمور النادرة التي تتعرض لها بعض النساء

يوجد العديد من النساء اللاتي حملن وأنجبن أطفالًا طبيعيين بهذا النوع من الحمل، فهو لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة الجنين، فقط عليكِ التزام الراحة خلال فترة الحمل

والبعد عن ممارسة أي مجهود شاق، والاهتمام بالتغذية السليمة، والانتظام في المتابعة الطبية

حمل الغزلان كيفما أطلق عليه في مصر؛ هو حمل مع وجود دورة شهرية، أي أول ثلاثة أشهر من الحمل تنزل الدورة الشهرية في موعدها

ولكن بعد مرور أول ثلاثة أشهر من الحمل ينقطع نزول الدم أو الدورة

سبب التسمية

الحمل الغزلاني..يشبه حمل الغزالة

ترجع تسمية هذا النوع من الحمل بهذا الاسم إلى أنه يشبه طبيعة حمل الغزالة، فالغزلان في حملها تتعرض لنزول بعض قطرات من الدم في ميعاد الدورة الشهرية نفسه

والدم الغزلاني ينزل في موعد الدورة الشهرية فقط، ويستمر لمدة ثلاثة أيام أو أقل وليس طوال الوقت، عكس الدم المنذر بالإجهاض، فيحدث بعد بذل مجهود شديد أو ممارسة العلاقة الحميمة بطريقة عنيفة

المعروف طبيًّا أن الحمل بعد الشهر الثالث يملأ تجويف الرحم، ولا يترك مكانًا لبطانة الرحم الداخلية أن تتساقط فلا ينزل دم الحيض، أما قبل الشهر الثالث، فربما ينزل بعض قطرات الدم، وهذا ما يحدث في حالة الحمل الغزلاني

والحمل الغزلاني تتشابه أعراضه مع الحمل العادي خلال الأشهر الأولى؛ حيث تشعر السيدة الحامل بعدم شهيتها إلى شيء محدد، وظهور أعراض الوحم

أعراض الحمل الغزلاني

نزول قطرات دم مع ميعاد الدورة الشهرية

الأعراض بعامة تكون شبيهة جداً بأعراض الحمل، ولكن بالإضافة لنزول الدم الخاص بالدورة الشهرية، ونجد أن النساء المصابات به تعانين بعض الآلام الخفيفة من حين لآخر؛ من ألم في البطن، والثدي وتقلبات مزاجية مائلة للاكتئاب

حدوث انتفاخ في الجسم بشكل عام، كما تعاني السيدة الحامل في بعض الأحيان من ارتفاع في درجات الحرارة

ومن أشهر ما يميز أعراض الحمل الغزلاني: نزول قطرات دم قليلة مع ميعاد الدورة الشهرية خلال الشهور الأولى، ووجود أعراض الحيض.

تظن بعض السيدات عند نزول دم في بداية الأشهر الأولى أنها دورة شهرية، وإذا أجرت اختبارًا ووجدت أنها حامل تظن أيضًا أن هذا الاختبار خاطئ

Advertisements

وبعض السيدات يعتقدن أنه قد حدث لها إجهاض بسبب نزول هذا الدم

الفرق بين الحمل الغزلاني والدورة الشهرية

الحمل الغزلاني..بطن صغير على غير العادة

الحمل الغزلاني يكون الدم في موعد الدورة الشهرية، ويكون لمدة ثلاثة أيام أو أقل، والإجهاض يكون عقب مجهود شاق ويكون الدم غزيرًا وذلك خلال أول شهرين، وعقب الشهر الثالث يحدث ألم شديد في المعدة ونزول دم لونه فاتح، ومن ثم يصبح اللون غامقاً مع سقوط جزء من الجنين

في الحمل الغزلاني الدم يكون أقل من معدل الدم أثناء الدورة الشهرية، ويقل تدريجياً خلال الأشهر الأولى، ويختفي الدم مع ميعاد الدورة الشهرية

خلال الشهر الرابع يكون الحمل مصحوبًا بحجم بطن صغير على غير الطبيعي، ويرجع ذلك لنزول قطرات الدم من الرحم خلال الأشهر الأولى

ما هي مضاعفات حمل الغزلان؟

لايوجد مضاعفات لحمل الغزلان

لا يوجد مضاعفات لحمل الغزلان، ولكن يجب على الحامل المتابعة مع الطبيب بعد التأكد من الحمل؛ للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، لتجنب التعرض للإجهاض أو مضاعفات صحية نتيجة للحمل

التحليل المنزلي بطريقة صحيحة

تأكدي بعصا الاختبار من الصيدلية

بالتحليل المنزلي لا تكتشف المرأة أن طبيعة حملها غزلاني في بداية فترة الحمل؛ لأنها تعتقد أن قطرات الدم التي تنزل في موعد الدورة الشهرية هي الحيض الطبيعي

لذلك وجب عليها التعرف على أعراض الحمل إن شكت، وقررت أن تجري اختبار الحمل المنزلي؛ يمكنها أن تحضر عصا الاختبار من الصيدلية، وتتبع الإرشادات المكتوبة على العبوة بدقة

ولكي تجري التحليل المنزلي بطريقة صحيحة: اجمعي البول في علبة الاختبار فور استيقاظك، أمسكي عصا اختبار الحمل المنزلي، وضعي قطرات من البول عليها باستخدام القطارة

انتظري قليلًا إلى أن تظهر النتيجة التي تأتي بأشكال مختلفة حسب نوعية العصا التي اخترتِها، إذ يمكن أن تكون النتيجة على شكل خطين في حالة الحمل وخط واحد في حالة عدم الحمل، أو بكلمتي حامل

وهناك طريقة أخرى للتأكد من حدوث الحمل من عدمه؛ من خلال اختبار الحمل في الدم، الذي يمكن إجراؤه حتى قبل غياب الدورة الشهرية بأسبوع كامل، لذا يجب عليكِ الحرص جيدًا، ولا يخدعك نزول الدم في نفي حدوث الحمل

واحذري من تناول أي أدوية أو تناول أطعمة غير صحية أو تحتوي على مواد حافظة خلال فترة الشك في حدوث الحمل؛ لأنكِ قد تكونين حاملًا، وكل ذلك له تأثير ضار في مراحل نمو الجنين