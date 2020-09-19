وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وتتضمن تقديم لقاح "كوفيد-19" لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وقال العويس "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأكد أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الإمارات.

وأوضح العويس أن اللقاح آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة "كوفيد-19" والحفاظ على الأرواح.

وأجازت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.