الزمالك ضد أسوان.. مرتضى منصور يبرر الخسارة وينذر اتحاد الكرة

برر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، خسارة فريقه أمام ضيفه أسوان بهدف دون رد، مساء يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك ليضمن غريمه الأزلي الأهلي، التتويج باللقب الخامس على التوالي ورقم 42 في تاريخه.

وقال منصور عقب نهاية المباراة عن أسباب الخسارة: اتحاد الكرة هو سبب هزيمة الفريق.. نلعب مباراة كل 3 أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك مثل محمد عبدالشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي".

وأضاف: "الأهلي لديه هدف وهو الفوز بالدوري المصري وحققه، والزمالك لديه هدف وهو دوري أبطال أفريقيا.. نطلب الرحمة من عمرو الجنايني (رئيس اتحاد الكرة)، وأحمله مسؤولية إصابة لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل المباريات الأفريقية".

وأضاف منصور قائلا: "أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب ١١ لاعبا عن الفريق للإصابة، وأطالب أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) بإيقاف تلك المهزلة.. وبهذا الشكل سنسافر إلى المغرب (لمواجهة الرجاء في نصف نهائي أبطال أفريقيا) بعربة إسعاف، وليس عبر طائرة خاصة".



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وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يعدد سببا أيضا في الخسارة، محملا التحكيم المسؤولية كذلك بعد احتساب هدف غير صحيح من وجهة نظره لصالح أسوان".

وأردف: "تشكيل الزمالك كان خاطئا وشهد مجاملات كثيرة والمدير الفني المؤقت (طارق يحيى) جامل بعض اللاعبين لأنه دفع بالناشئين، ولا بد أن نغلق ملف هذه المباراة والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".



وأوضح رئيس الزمالك أنه سيطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة منح لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز راحة كافية قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف في هذا الصدد: "بعد مباراة طنطا لا نريد أن نخوض أي مباريات حتى لقاء الرجاء".

واختتم بقوله: "سنعلن يوم السبت عن المدرب الجديد، وسيصل إلى القاهرة الأحد، بعد أن تم حصر الأسماء المرشحة بين جوزفالدو فيريرا والسويسري كريستيان جروس".