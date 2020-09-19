100 مليون دولار من السعودية لدعم خطة الأمم المتحدة لمكافحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2020 12:48 مساءً كورونا أعلن مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، وذلك خلال لقاء افتراضي لمراسم تسليم افتراضية جمعت معاليه والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأكد السفير المعلمي، أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، وإدراكاً منها بأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.

24 – واس

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