تجربتي مع شرب الكركم على الريق

في الماضي، كانت تقتصر معرفتي بالكركم من خلال طبقين، أحدهما الأرز الأصفر المطهو مع الدجاج وآخر حلوى تعرف بالصفوف... وهذا كل شيء!

أما اليوم، الأمر مغاير تماماً، فبعد معرفتي العميقة بفوائده، لم أعد أعجب من مكانته التي يحتلها في القارة الهندية وفي حياتي اليومية كذلك...

في البداية، أدخلت الكركم في نظام العناية ببشرتي بعد أن تعرفت على فوائده الكثيرة لأفاجأ بعد ذلك بأنه "صيدلية" في المنزل.

أسدت لي إحدى الزميلات في العمل نصيحة، وهي هندية، بأن أعمد إلى تناول كوب من الكركم على الريق ولأواظب على ذلك وإن كنت لا أعاني من أمراض، وقالت لي بأنها لن تخبرني بمنافع ذلك، بل ستنتظرني بأن أفعل.

وهذا ما حدث! الأسبوع الأول من تناول كوب من الكركم على الريق كان صعباً بعض الشيء، لأنه عادة غريبة بالنسبة لي، ليتحول فيما بعد إلى روتين لذيذ الطعم وتجربة مفيدة لصحة جسمي.

طريقة تناول الكركم على الريق



كما ذكرت، البداية لم تكن لذيذة النكهة، إذ استبدلت القهوة الصباحية بشراب الكركم الذي كنت أعده بمزج ملعقة من مسحوق الكركم مع كوب من الماء المغلي.

ولكن بعد مضي أيام عدة، وكي لا أتوقف أو أصاب بالملل، استبدلت الماء المغلي بالحليب وأضفت ملعقة من العسل النقي. لا أخفي، بأني كنت أكتفي بهذا المشروب كوجبة صباحية. كان كافياً، لأنه حقاً وجبة كاملة بالنسبة لي.

منافع شرب الكركم على الريق

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بعد أسبوعين من شربي للكركم على الريق، بدأت ألمس الفرق، في صحتي، فبت أشعر بطاقة وقوة لافتتين، لاحظت تحسناً ملحوظاً في جهازي الهضمي، واستقر منسوب السكر لدي في الدم وخسرت بضع كيلوغرامات من وزني. شعرت أيضاً بأن الآلام التي كنت أعاني منها في مفاصلي خفت بنسب ملحوظة.

عام وأكثر وأنا أتناول الكركم على الريق، فقد مر فصل الشتاء ولم أصب بنزلات البرد، والفضل في ذلك للخصائص التي يمتلكها الكركم في محاربة الفيروسات وتقوية جهاز المناعة في الجسم، إضافة إلى فوائد أخرى، منها...



فوائد شرب الكركم على الريق



• تحسين نظام المناعة

في الكركم العديد من الفيتامينات والمعادن التي تقوي جهاز المناعة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالبرد أو الأنفلوانزا.

• تحسين عملية الهضم

يحفز الكركم الكبد على إفراز المادة الصفراء وغيرها من الإنزيمات الهاضمة التي تنظم عملية الهضم.

• تنظيم مستويات السكر في الدم

يعالج الكركم السكريات بشكل صحيح داخل الطعام، ما يمنع ارتفاع السكر في الدم. ينصح ممن يعانون من مرض السكري بشرب كوب من الكركم على الريق.

• خسارة الوزن

شرب الكركم على الريق يمنع تراكم الدهون في الجسم ويساعد على فقدان الوزن.

• معالج للالتهابات

يمنع شرب الكركم على الريق الالتهابات، وبالتالي يحول دون تلف الأنسجة، الأمر الذي يخفف من آلام والتهاب المفاصل، وهذا فعلاً ما حصل لي بعد تجربتي مع شرب الكركم على الريق.

• مفيد للبشرة

ناهيك عن فوائد تطبيق الكركم موضعياً على البشرة، شرب الكركم على الريق يعمل على تنقية الدم بشكل طبيعي ويزيل السموم من الدم، إذ يحتوي الكركم على مضادات للأكسدة تحمي من الجذور الحرة، ما ينعكس صحة وتوهجاً على البشرة.

• الكركم يحمي خلايا الدماغ

يقلل الكركم من فرص تطور مرض الزهايمر، إذ وجد العلماء أن مادة الكركمين Curcumin الموجودة في الكركم تمنع تكوين مادة بيتا أميلويد Amyloid beta،وهي مادة بروتينية يعتقد أنها تسبب فقدان الخلية والأنسجة.

• يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الاستهلاك المنتظم للكركم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، فالكركم هو أحد أفضل الطرق لمنع الأورام الناجمة عن التعرض للإشعاع.

• يحافظ على صحة القلب

يساعد الكركم على خفض مستوى الكوليسترول ويقي من تصلب الشرايين، ما يساعد في الحماية من الإصابة بالجلطات الدموية.

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الكمية المسموح باستهلاكها من الكركم



ينصح باستخدام ½ ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب واحد من الماء الدافئ أو الحليب او مع عصير الليمون والعسل كذلك بالاكتفاء بكوب واحد خلال اليوم الواحد ويفضل على الريق.

هذا وتنصح الحوامل بتجنب شرب الكركم، لأنه قد يحفز الرحم، ما يؤدي لحدوث انقباضات مبكرة، وكذلك من تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع المريء، يفضل استشارة الطبيب قبل تناول الكركم.

