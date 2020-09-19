 رجيم الماء والشاي الاخضر لإنقاص الوزن في اقصر مدة 

يعتبر رجيم الماء والشاي الاخضر من الحميات المؤقتة الفعالة التي يمكن ان تساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم في ايام قليلة جداً. فمكوناته تحتوي على العديد من العناصر المفيدة للصحة والتي يمكن ان تعزز عملية الايض وتحفز عملية الهضم. ولهذا من المفيد تطبيقه لمدة محددة لأن المبالغة في ذلك يمكن ان تسبب النقص في بعض المغذيات الاساسية. وهذه تفاصيل برنامج رجيم الماء والشاي الاخضر.

طريقة رجيم الماء والشاي الاخضر



من اجل انقاص الوزن بتطبيق برنامج رجيم الماء والشاي الاخضر من المهم اتباع هذا البرنامج السهل لمدة لا تزيد على 4 او 5 ايام. والافضل عدم تمديد المدة لأن هذا يمكن ان يسبب حدوث نقص في بعض المغذيات الاساسية وان يسبب خللاً واضطراباً في بعض وظائف الجسم الحيوية. وبعد هذا ومن اجل تثبيت الوزن الصحي من الضروري اتباع نظام غذائي وحياتي صحي يقوم على تناول الاطعمة الخالية من السكر والدهون مع

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



الفطور. كوب من الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الليمون. بعد مرور 30 دقيقة يمكن تناول بيضتين مسلوقتين من دون ملح، حبة من فاكهة موسمية، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

وجبة خفيفة. كوب ماء مع كوب من الشاي الاخضر غير المحلى وقطعة بسكويت مخصص للرجيم.



الغداء. كوب ماء وبعد 30 دقيقة يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة مع صلصة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة تفاح او اي فاكهة موسمية متوسطة الحجم.

العشاء. كوب ماء فاتر وبعد 30 دقيقة يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من جبنة خفيفة مع طبق شوربة خالية من الدسم او طبق سلطة. وبعد مرور 15 دقيقة يجب شرب كوب من الشاي الاخضر غير المحلى.

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فوائد الرجيم



تحتوي المكونات التي يسمح هذا الرجيم بتناولها على العديد من الفوائد الصحية.

- يساعد شرب الماء على تنقية الجسم من السموم والبقايا الضارة المسببة للعديد من الامراض.

- يساهم الشاي الاخضر في تنظيف الجسم وفي تعزيز عملية الهضم وحرق الدهون.

- يؤدي اتباع هذا الرجيم الى تحفيز عملية الايض واستهلاك الجسم للسعرات الحرارية.



- يمكن ان يحد من حدوث التشنج على مستوى العضلات وان يساعد على الشعور بالارتياح العام.

- يعمل هذا الرجيم على الحد من الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية كما من الرغبة في اكل السكريات والاطعمة الدسمة والغنية بالدهون والمكونات الضارة.

- يساهم في الحفاظ على درجة حرارة جسم طبيعية لأنه يقوم على تناول كمية كبيرة من السوائل.



نصائح مهمة

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إلى جانب اتباع قواعد رجيم الشاي والماء سريع المفعول، من المهم اتباع بعض النصائح السهلة للحصول على افضل نتيجة.

- فضلاً عن تناول الماء قبل الوجبات من المهم شرب ما لا يقل عن 8 أكواب أو ليتر ونصف يومياً. والافضل في حالة هذا الرجيم اختيار الماء على درجة حرارة عادية.

- من الضروري دائماً الحرص على ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي او الجري او صعود السلالم لمدة ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً او لـ30 دقيقة يومياً. فهذا يجعل رجيم الشاي والماء اكثر فعالية في ما يتعلق بإنقاص الوزن ونسف الدهون.

