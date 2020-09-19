شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 20 مليون جرعة من لقاح مودرنا الأمريكية لفيروس كورونا نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مودرنا الأمريكية أنها فى طريقها لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبى لفيروس كورونا بحلول نهاية العام، مع الحفاظ على هدفها المتمثل فى تجهيز 500 مليون إلى مليار جرعة فى 2021.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتبر اللقاحات والعلاجات ضرورية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا COVID-19 الذى لم يُظهر أى علامات على إمكانية السيطرة عليه، وأدى لقتل أكثر من 944 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم، يتم أيضًا اختبار حفنة من اللقاحات، بما فى ذلك لقاحات شركة فايزر Pfizer وأسترازينيكا AstraZeneca ، في دراسات كبيرة.

وقالت الصحيفة، سجلت مودرنا 25.296 ألف مشاركًا من أصل 30 ألف مخطط لهم فى المرحلة الأخيرة من الدراسة اعتبارًا من يوم الأربعاء.

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تعمل الشركة مع Lonza Group السويسرية و Laboratorios Farmacéuticosالإسبانية، لصنع اللقاح خارج الولايات المتحدة، ولدى شركة مودرنا صفقة توريد لقاح مع الولايات المتحدة مقابل 100 مليون جرعة، وقد أنهت محادثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللقاح.

وقالت الصحيفة، يتوقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC، أن تكون 35 مليونا إلى 45 مليون جرعة من اللقاحات من أول شركتين تحصلان على تصريح متاحًا في الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا إن الشركة تخطط للحصول على إذن طارئ لاستخدام لقاحها في المجموعات المعرضة للخطر إذا ثبت أنه فعال بنسبة 70% على الأقل.