شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجرى تجارب على 11 لقاحا لفيروس كورونا 4 منها فى المراحل النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وانج تشي جانج وزير العلوم والتكنولوجيا الصينى أن الصين تجرى تجارب سريرية على 11 لقاحًا لفيروس كورونا COVID-19 دخلت 4 لقاحات منها المرحلة الثالثة من التجارب، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف، فى المنتدى العالمى للعلوم وصحة الحياة فى بكين أمس الجمعة، أن "الوباء مازال منتشرا في العالم كله ومازال غير خاضع للسيطرة الكاملة، وشدد على أنه "في الخريف والشتاء قد يظهر تفشي جديد، والوضع فى مجال الوقاية من المرض والسيطرة عليه لا يزال خطيرا للغاية".

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وأوضح الوزير أن الصين تضع دائمًا التعاون العلمى والتقنى الدولى فى مقدمة أولوياتها فى مكافحة تفشى فيروس كورونا، ووفت بالتزاماتها الدولية وفقًا لمبادئ الانفتاح والشفافية، كما أشار المسئول إلى أن الصين قدمت المعلومات الخاصة بفيروس كورونا في الوقت المناسب إلى منظمة الصحة العالمية "WHO "، ما وفر أساسًا رئيسيًا لإجراء الدراسات الطبية وتطوير الأدوية فى جميع أنحاء العالم.

وعلى صعيد آخر كان قد أعلن الرئيس الأمريكى ترامب أنه يتوقع الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا لكل أمريكى بحلول أبريل، وإنه يتوقع أن تتوفر جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا، موضحا أن مئات الملايين من الجرعات ستكون متاحة كل شهر.

وأكد أن توزيع اللقاح سيبدأ في غضون 24 ساعة من الموافقة عليه من قبل المنظمين الصحيين الفيدراليين، موضحا أنه "في وقت قصير سيكون لدينا لقاح آمن وفعال وسنتغلب على فيروس كورونا.