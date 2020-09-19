شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال الذين يتناولون الستيرويد فى خطر متزايد للإصابة بمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما ارتبط استخدام الستيرويد الفموي بخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، وهناك مخاطر على الأطفال الذين يتناولون مثل هذه الأدوية أيضًا.حذر باحثون من جامعة روتجرز في الولايات المتحدة، من أن الأطفال الذين يتناولون المنشطات عن طريق الفم لعلاج الربو أو أمراض المناعة الذاتية، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وجلطات الدم.

فحصت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة " American Journal of Epidemiology" ، سجلات أكثر من 933000 طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 1 و 18 عامًا يعانون أو لا يعانون من أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض التهاب الأمعاء أو التهاب المفاصل عند الأطفال أو الصدفية، ومن بين أولئك الذين لا يعانون من أمراض المناعة الذاتية ، كان لدى حوالي طفلين من كل 3 أطفال تلقوا وصفات طبية للستيرويدات دليل على الإصابة بالربو.



الاطفال وأدوية السترويد





المنشطات عن طريق الفم والمضاعفات عند الأطفال

تمت دراسة معدلات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والجلطات الدموية من المنشطات الفموية في مجموعات كبيرة من البالغين، ومع ذلك ، يقول الباحثون إن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن هذه النتائج قد تكون مختلفة لدى الأطفال، الذين لا يميلون فقط إلى تناول المنشطات بشكل مختلف عن البالغين ، ولكن لديهم أيضًا مخاطر أساسية أقل بكثير لتطوير هذه الحالات القلبية الوعائية والأيض.

سمحت هذه الدراسة للباحثين بوضع أرقام على العلاقة بين الستيرويدات الفموية والمضاعفات النادرة ، ولكنها قد تكون خطيرة ، عند الأطفال.

قد يسبب ارتفاع ضغط الدم والجلطات والسكري عند الأطفال، وجد الباحثون أن الأطفال الذين كانوا يتلقون جرعات عالية من الستيرويد عانوا من هذه المضاعفات بمعدلات أعلى بكثير من الأطفال الذين تناولوا جرعات منخفضة أو الذين تناولوا المنشطات من قبل، ومن بين المضاعفات التي تمت دراستها، حدث ارتفاع ضغط الدم بشكل شائع مع العلاج بالستيرويد، وكانت كل هذه المضاعفات أكثر شيوعًا بين الأطفال المصابين بأمراض المناعة الذاتية ، بغض النظر عن تأثير الستيرويد.

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في حين أن الأطفال الذين يتلقون جرعات عالية من المنشطات كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو تجلط الدم مقارنة بالأطفال الذين لا يتناولون هذه الأدوية ، فإن المخاطر المطلقة لهذه المضاعفات لا تزال صغيرة.

الغالبية العظمى من الأطفال الذين يأخذون دورات قصيرة من المنشطات لحالات مثل الربو ، على سبيل المثال ، لن يواجهوا هذه المضاعفات.

عادة ما توصف الستيرويدات لتقليل الالتهاب في الجسم وستخفف الأعراض مثل التورم والألم والتصلب، ويستخدم بشكل شائع في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو النقرس أو أي أمراض المناعة الذاتية الأخرى حيث يتسبب الجهاز المناعي في حدوث التهاب في الجسم، وعادة ما يتم إعطاؤه لفترة قصيرة لمنع وعلاج تفجر الأعراض.

الآثار الجانبية للستيرويدات عن طريق الفم

تشمل الآثار الجانبية الشائعة لأدوية الستيرويد عدم وضوح الرؤية ، والكدمات السهلة ، وتطور إعتام عدسة العين أو الجلوكوما ومشاكل النوم. قد يسبب أيضًا ارتفاع ضغط الدم والأرق. زيادة الشهية وزيادة الوزن المرتبطة بها ، وانخفاض المقاومة للعدوى ، والتعب العضلي وهشاشة العظام من الآثار الضارة الأخرى لعقاقير الستيرويد.

وقد تشعر أيضًا بالضيق وتقلبات مزاجية مفاجئة، وقد يعاني بعض الأشخاص من تهيج في المعدة أو حتى نزيف.