فيروس كورونا يصيب نجمة أوبرا روسية

السبت 19 سبتمبر 2020

أعلنت نجمة الأوبرا الروسية آنّا نتريكو، أول من أمس الخميس، أنها أُدخِلَت المستشفى لإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يعد أيام من مشاركتها في حفلة إعادة فتح مسرح «بولشوي» في موسكو.



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ويأتي إعلان السوبرانو الشهيرة إصابتها في وقت واجه المسرحان الروسيان الرئيسيان، وهما «بولشوي» في موسكو و«مارلينسكي» في سانت بطرسبورغ إصابات بالفيروس بعد وقت قصير من إعادة فتحهما، مما أثار مخاوف على صحة الفنانين. وكتبت نتريكو (48 عاماً) على صفحتها في «إنستغرام» تغريدة أشارت فيها إلى أنها «في المستشفى منذ خمسة أيام»، مضيفة «سأبدأ قريباً بالتماثل للشفاء».

وأضافت نتريكو التي تُعتَبَر من أهم مغنيات الأوبرا راهناً «دخلت المستشفى في الوقت المناسب، وهم يساعدونني. كل شيء سيجري على ما يرام»، مؤكِدَةً أنها عزلت نفسها منذ ظهرت لديها أول العوارض. وكشفت نتريكو أن زوجها يوسف إيفازوف خضع بدوره لفحص أظهر أن لديه أجساماً مضادة، مما يعني أنه سبق أن أصيب بالعدوى.