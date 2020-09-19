كورونا حول العالم.. تحذير من الصحة العالمية وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 956 ألفاً و446 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 30 مليوناً و697 ألفاً و825 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 22 مليونا و339 ألفا و958 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

"الصحة العالمية": وفيات كورونا مرتفعة بشكل غير مقبول

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس "كوفيد-19" والبالغة حوالي 50 ألف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم تعد في حالة استقرار بدلاً من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين: "نضيف أسبوعياً ما بين 1.8 مليون ومليوني إصابة، ووفيات بمعدل ما بين 40 إلى 50 ألفا".

وأضاف رايان أنّه على الرغم من أن نسبة وفاة المصابين انخفضت مع تحسن تقنيات العلاج "لا يمكننا التسليم بـ50 ألف حالة وفاة أسبوعياً كرقم مقبول".

وقالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد-19"، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترى "اتجاهات مقلقة في نصف الكرة الشمالي" من حيث عدد الحالات ودخول المستشفيات والعناية المركزة، على الرغم من أننا "لم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا بعد".

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أسفه أنّ وباء "كوفيد-19" أظهر أن العالم في شكل جماعي كان غير مستعد بشكل مؤسف.





858 وفاة جديدة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن وفيات فيروس كورونا زادت بواقع 858 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 135 ألفا و793 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات ارتفعت 39797 حالة، لتبلغ 4 ملايين و495 ألفا و183 حالة إصابة في المجمل.





14 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعا من 20 في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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المكسيك تسجل 4841 إصابة و624 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 4841 إصابة جديدة بفيروس كورونا و624 وفاة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 688954 إصابة و72803 وفيات.

وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.





أدنى حصيلة يومية بفيكتوريا الأسترالية

أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية، التي تواجه أكبر موجة انتشار لفيروس كورونا في البلاد، تسجيل أقل عدد يومي لحالات العدوى الجديدة خلال 3 أشهر، السبت، مما يضعها على الطريق نحو تخفيف العزل العام المشدد في عاصمة الولاية بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وذكرت الولاية، ثاني أكبر ولايات أستراليا تعدادا للسكان وموطن نحو ربع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، أنها سجلت 21 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت الولاية تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 844.

وسجلت أستراليا نحو 26900 إصابة بالفيروس في المجمل.





إصابات ألمانيا تتجاوز 270 ألفا



أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 2297 حالة ليصل الإجمالي إلى 270070.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9384 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.

تراجع إصابات التشيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في التشيك تباطأت إلى 2111 خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن تسارعت على مدى 4 أيام.

وقالت الوزارة، السبت، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 46262 في الدولة التي يقطنها 10.7 مليون نسمة.