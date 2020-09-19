جذور نبات في كل بيت تخلصك من الوزن الزائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أن مكمل "فورسكولين" الغذائي المستخلص من جذر نبات في عائلة النعناع يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وبناء العضلات.



وأضافت الدراسة أن هناك بعض الأدلة على أنه يمكن أن يساعد في تحسين تكوين الجسم لدى الرجال، والمساعدة في منع زيادة الوزن لدى النساء.

وينمو النبات في نيبال والهند وتايلاند، ويستخدم منذ فترة طويلة في الطب الهندي القديم.

وعكف الباحثون في الدراسة التي نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب على كشف تأثير مكمل "فورسكولين" على مستويات الأحماض الدهنية.

وقال الباحثون: "بحثنا في آثار فورسكولين في غذاء الحيوانات. واستخدمنا 50 أنثى من الجرذان التي قُسّمت عشوائيا إلى 5 مجموعات مع مجموعة واحدة تتبع نظاما غذائيا عالي الدهون، ومكمل فورسكولين".

وأثبتت النتائج أن مكمل "فورسكولين" يحفز تحلل الدهون ويثبط زيادة وزن الجسم".

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وفي دراسة أخرى نشرت في مكتبة Wiley Online، تم تحليل تكوين الجسم والتكيفات الهرمونية المرتبطة بالفورسكولين، لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وأشارت الدراسة إلى أن "ثلاثين موضوعا تمت دراستها في دراسة عشوائية ومحكومة بدواء وهمي وفورسكولين، لمدة 12 أسبوعا".

وأظهر مكمل "فورسكولين" إحداث تغييرات إيجابية في تكوين الجسم عن طريق خفض نسبة الدهون في الجسم وكتلة الدهون بشكل ملحوظ، مقارنة مع مجموعة الدواء الوهمي.

ومن الناحية النظرية، يساعد "فورسكولين" في إنقاص الوزن من خلال المساعدة في تكوين إنزيمات تسمى الليباز وadenylate cyclase، ما يقود إلى تحرير الأحماض الدهنية من خلايا الجسم.

وعندما تكون الأحماض الدهنية حرة يمكن حرقها كوقود، وعندما يحرق الجسم الأحماض الدهنية فإنه قد يقلل الدهون دون التأثير على كتلة العضلات الهزيلة".

لكن في المقابل، ينصح الباحثون بضرورة استشارة الطبيب مسبقا قبل تناول تلك المكملات، لأن الأبحاث حولها لا تزال محدودة، كما هو الحال مع معظم المكملات الغذائية الجديدة.