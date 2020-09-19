شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر انحناء إصبع القدم فى الأحذية على العضلات؟ خبراء يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم خبراء الميكانيكا الحيوية أن الأحذية التي تنحني عند إصبع القدم والمعروفة باسم نوابض إصبع القدم - تتطلب جهدًا أقل للعضلات ، لكنها يمكن أن تضعف عضلات القدم على المدى الطويل، نوابض أصابع القدم ، وهي سمة شائعة للأحذية الرياضية ، تحافظ على رفع أصابع القدم باستمرار فوق الأرض لمساعدة الجزء الأمامي من القدم على الانزلاق للأمام أثناء الحركة.

وحسب ديلى ميل البريطانية ، قام باحثون أمريكيون وألمان بتحليل تأثيرات الأحذية المختلفة ذات نوابض أصابع القدم بزوايا مختلفة باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء وبيانات الحركة ثلاثية الأبعاد، ووجد الباحثون أنه كلما كان إصبع القدم أكثر انحناءً، قلت القوة التي يجب أن تمارسها القدم عند الدفع عن الأرض أثناء المشي أو الجري.

وبالتالي يمكن أن تضعف نوابض أصابع القدم العضلات في القدمين وتحول الكثير من عمل العضلات إلى رباط طويل يشبه الشبكة يربط عظم الالتئام بأصابع القدم في الجزء السفلي من القدم - يسمى اللفافة الأخمصية.يمكن أن يتسبب هذا في التهاب اللفافة الأخمصية - وهي حالة تؤدي إلى ألم شديد في الكعب ، مما يعيق حتى أدنى حركة.

قال دكتور دانيال ليبرمان ، عالم الحفريات بجامعة هارفارد: من المنطقي أنه إذا اضطرت عضلات القدم إلى القيام بعمل أقل ، فمن المحتمل أن تكون أقل قدرة على التحمل نظرًا لأن عدة آلاف من المرات في اليوم تدفع على أصابع قدميك. مؤلف دراسة كبير، يعد التهاب اللفافة الأخمصية من أكبر المشكلات التي تواجه أقدام الناس في العالم اليوم.

نعتقد أن ما يحدث هو أن الناس يعتمدون على اللفافة الأخمصية لفعل ما تفعله العضلات بشكل طبيعي، عندما تصاب بالضعف العضلي ويتعين على اللفافة الأخمصية القيام بمزيد من العمل ، فإنها لا تتطور حقًا لذلك ، وبالتالي تصبح ملتهبة."

قد يكون مصنعو الأحذية مسؤولين عن إلحاق مشاكل طويلة الأمد بالقدم ، على الرغم من أن العدائين لا يزالون يعتقدون أن زنبركات أصابع القدم تستحق العناء.

قال الدكتور ليبرمان: "نحن نحب الراحة - ولهذا السبب نجلس على الكراسي ونستقل المصاعد، درس الباحثون آثار نوابض أصابع القدم على الميكانيكا الحيوية للقدم على 13 مشاركًا ، تم إجبارهم جميعًا على المشي حافي القدمين على جهاز المشي بوتيرة مريحة، تم تجهيز جهاز المشي بألواح قوة ونظام كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لقياس مقدار الطاقة التي تم وضعها في كل خطوة.

ثم طُلب من المشاركين تكرار العملية وهم يرتدون أربعة أزواج مختلفة من الصنادل المصممة خصيصًا بانحناءات متفاوتة لأعلى لمنطقة إصبع القدم تتراوح من 10 درجات إلى 40 درجة، تم تصميم الأحذية الخاصة لتقليد الصلابة والشكل الموجود في الأحذية المتاحة تجاريًا.

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تم التقاط بيانات الحركة ثلاثية الأبعاد باستخدام علامات موضوعة على ركبة وكاحل وقدم كل موضوع، ووجدوا أنه كلما زاد الانحناء الصاعد لأصابع القدم بالنسبة لبقية القدم ، قل الجهد الذي يتعين على عضلات القدم القيام به لدعم المفاصل عند المشي.

ووجدوا أن القوة الدافعة الناتجة عن مفاصل "المشط السلامي" أو مفاصل MTP - حيث تتصل أصابع القدم ببقية عظام القدم - انخفضت مع زيادة انحناء إصبع القدم على الصنادل.

تلتف اللفافة الأخمصية حول المفاصل العظمية للخطوط المتوسطة وتمتد على طول الطريق حتى الكعب، تعتبر مفاصل MTP واحدة من الميزات الرئيسية التي تطورت بحيث يمكن للبشر المشي والجري على قدمين بشكل فعال.

قد تكون نوابض أصابع القدم ميزة مريحة للمدربين العصريين وتساعد الرياضيين على الانطلاق ، لكنها قد تساهم في إضعاف عضلات إصبع القدم مع الاستخدام طويل الأمد.

يقول الباحثون في ورقتهم البحثية: "تلعب عضلات القدم الجوهرية دورًا مهمًا في المساعدة على تقوية مفاصل MTP حيث يتم ثنيها ظهرًا [للخلف] في نهاية خطوة في المشي والجري".

من خلال تقليل اللحظات في مفاصل MTP ، من المحتمل أن تعمل نوابض أصابع القدم على تخفيف عضلات القدم الجوهرية لبعض الأعمال الضرورية لتقوية هذه المفاصل.

من المحتمل أن تضيف هذه الاختلافات الصغيرة في عمل العضلات إلى اختلافات جوهرية بمرور الوقت عند الأخذ في الاعتبار أن الفرد العادي في البلدان الصناعية يستغرق من 4000 إلى 6000 خطوة في اليوم.وبالتالي ، فإن ارتداء الأحذية المعتادة مع نوابض أصابع القدم يمكن أن يثبط أو يزيل قدرة توليد القوة لعضلات القدم الداخلية.