شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أبل تهوي وتخسر أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

انخفض قيمة أسهم أبل بنسبة 22.6 ٪ من أعلى مستوى قياسي لها خلال اليوم عند 137.98 دولارًا منذ بداية سبتمبر، وخسرت حوالي 532 مليار دولار من قيمتها السوقية وفقا لافادة من قناة CNBC

واحتاجت أبل إلى 12 جلسة تداول فقط لتنخفض بأكثر من 20٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتخسر أكثر من نصف تريليون من القيمة السوقية.

جاء هذا التراجع السريع لشركة Apple في أعقاب ارتفاعها الهائل في شهر أغسطس قبل تقسيم الأسهم وايضا جاءت الخسائر سريعا

من الاسباب الرئيسية لضعف شركة آبل في الأسابيع القليلة الماضية أيضًا وسط عمليات بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا حيث ابتعد المستثمرون عن الشركات الرائدة في السوق وانخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 10٪ من أعلى مستوى له ويعتقد بعض المستثمرين أن الانخفاض في مجال التكنولوجيا يأتي من مخاوف بشأن التقييمات العالية التي ارتفعت بشكل كبير جدًا وبسرعة كبيرة بالاضافة إلى مؤتمرمنتجات Apple الأخير والذى اعلنت عنه بعض المنتجات التي خيبت التوقعات

قبل عمليات البيع الأخيرة ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 21.4٪ في أغسطس وحده، حيث أدى الإعلان عن تقسيم الأسهم إلى ارتفاع مفاجئ وحيرت هذه الخطوة الكثيرين في وول ستريت لأن مثل هذا الإجراء المؤسسي ليس له تأثير على أساسيات الشركة أو القيمة الجوهرية للملكية الحالية.

ويرى بعض المحللين أن شركة آبل سوف تعوض خسائرها مرة أخرى قريبا نظرًا لموقعها الضخم وتاريخ منتجاتها عالية الجودة

Advertisements