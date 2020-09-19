شكرا لقرائتكم خبر عن الفلفل الحار يحتوى على فيتامين سى أكثر من البرتقال.. اعرف فوايده للمناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الفلفل الحار بشكل أساسي كتوابل في عدة أجزاء من العالم، وقد تم ربط الكابسيسين، وهو مركب نباتي رئيسي نشط بيولوجيًا في الفلفل الحار، بفوائد صحية مذهلة أهمها أنه يساعد في تعزيز المناعة وتعزيز فقدان الوزن وتحسين الصحة.ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية يضمن حصول الشخص على الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على لياقته وصحته، و يعد فيتامين سي من أكثر العناصر الغذائية أمانًا وفعالية ، والذي يدعم جهاز المناعة ويحافظ على عمل الجسم توجد هذه المغذيات القوية المضادة للأكسدة في عدد من الفواكه والخضراوات والفلفل الحار هو أحد الأطعمة الغنية بفيتامين سي المرتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

الفلفل الحاريحتوى على فيتامين سي أكثر من البرتقال

يمكن أن يقدم الفلفل الحار بعض الفوائد الصحية الهامة بدءًا من إيقاف آلام الصداع النصفي وتهدئة أعراض البرد إلى إطالة الحياة، تبين أن التوابل يمكن أن تمنح الشخص فيتامين سي أكثر من البرتقال. ويتغلب الفلفل الحار على البرتقال بنسبة 3 إلى 1 من حيث المغذيات المعززة للمناعة فنصف كوب من الفلفل الحار المقطع يمكن أن يوفر 107.8 ملج من فيتامين سي.

الفوائد الصحية للفلفل الحار

الوظيفة المناعية: يحتوي الفلفل الحار على نسبة عالية جدًا من فيتامين C ، والذي يمكن أن يساعد في تقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب هناك أيضًا دليل جيد على أن فيتامين سي يساعد في أعراض البرد والإنفلونزا ويقلل من خطر الإصابة بمضاعفات أخرى مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الرئة يحتوي الفلفل أيضًا على فيتامينات A و B و E و K والنحاس والبوتاسيوم ، كما أنه يحتوي على العديد من المركبات النباتية التي تم ربطها بفوائد صحية مختلفة يعتبر الكابسيسين ، الذي يعطي التوابل طعمها اللاذع (الساخن) ، أحد أكثر المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي تمت دراستها في الفلفل الحار.

Advertisements

فقدان الوزن: الفلفل الحار قد يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة عملية حرق الدهون .

التهاب المفاصل: الكابسيسين يقلل الانزعاج الناجم عن التهاب المفاصل والفيبروميالجيا بمقدار النصف في غضون أسابيع قليلة فقط، ويستخدم الكابسيسين كعنصر في العديد من الكريمات والمستحضرات.

السرطان: المادة الكيميائية الحارة يمكن أن تقتل الخلايا المرتبطة بأكثر من 40 نوعًا من السرطان مثل سرطان القولون والكبد والرئة والبنكرياس وسرطان الدم.