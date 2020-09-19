البرازيل تسجل 858 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إن وفيات فيروس كورونا زادت بواقع 858 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 135 ألفا و793 حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة أن الإصابات ارتفعت 39797 حالة لتبلغ أربعة ملايين و495 ألفا و183 حالة إصابة في المجمل.

وبحسب خبراء فعدد الإصابات الفعلي بالبرازيل قد يكون في الواقع أكبر بـ15 مرة وذلك لعدم إجراء عدد كاف من الفحوص.

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والأسبوع الماضي، وقع صندوق الاستثمارات المباشر الروسي وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل بنحو 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق: "من المتوقع أن يبدأ توريد اللقاح إلى البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، الأمر متوقف على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل.

كما ستسمح الاتفاقية في المستقبل بتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البرازيل"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.