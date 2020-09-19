شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بالوسواس القهرى وتأثير جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز اضطراب الوسواس القهري بالأفكار الوسواسية والسلوكيات القهرية وكان لوباء COVID-19 تأثير كبير على الناس وصحتهم العقلية ، يجد الأشخاص المصابون بالوسواس القهري أنفسهم أكثر إثارة وقلقًا بسبب الإجهاد الوبائي، حيث تعرضت الصحة العقلية لضربة كبيرة بسبب جائحة كورونا عند بعض الأشخاص بسبب تأثيره على صحتهم العقلية بشكل سلبي، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

ويُعرَّف اضطراب الوسواس القهري ، الذي يُختصر باسم الوسواس القهري ، بأنه اضطراب شائع ، ومزمن ، وطويل الأمد ، حيث يكون لدى الشخص أفكار أو سلوكيات لا يمكن السيطرة عليها ومتكررة يشعر بالحاجة إلى تكرارها مرارًا وتكرارًا هذه الأفكار والسلوكيات هي الوسواس القهري سرعان ما تبدأ أعراض الوسواس والإكراه هذه بالتدخل في حياتهم المهنية والشخصية وتؤثر أيضًا على علاقاتهم.

في حين أن الوباء كان له تأثير على الأشخاص الذين كانوا يعانون من حالات صحية عقلية وظهرت أعراض جديدة لدى الأشخاص الذين لم يسبق لهم رؤيتها من قبل ، يبدو أن الأشخاص المصابين بالوسواس القهري يتأثرون بشدة في حين أنهم يعتبرون خبراء في حالات الخطر ، حيث إن أفكارهم المهووسة حول هذا الموضوع يمكن أن تساعدهم على تجنب المخاطر مثل المرض الفيروسي ، إلا أن التوتر والقلق الوبائي كانا سببًا لمعظمهم وأدى إلى فقدان السيطرة على حياتهم .

أعراض اضطراب الوسواس القهري

اضطراب الوسواس القهري ، مثل معظم مشاكل الصحة العقلية ، لا يظهر بين عشية وضحاها يبدأ بعلامات وأعراض خفية ، غالبًا ما نتجاهلها ، والتي تتحول ببطء إلى مشكلة أكبر يمكن أن يساعد فهم هذه الأعراض في منع الاضطراب من السيطرة على حياة الشخص.

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يمكن تقسيم أعراض الوسواس القهري إلى الوساوس والإكراه، تشمل الهواجس الأفكار المتكررة والصور الذهنية التي يمكن أن تسبب القلق، الخوف من الجراثيم أو التلوث، أفكار غير مرغوب فيها حول مواضيع محظورة مثل الجنس والدين، أفكار عدوانية تجاه النفس والآخرين، الحفاظ على الأشياء في تناسق مطلق، عدم القدرة على التحكم في الأفكار حتى عندما يتم التعرف عليها على أنها مهووسة، تشمل الدوافع الأفعال التي تولد في الغالب عن طريق الأفكار الوسواسية وتشمل هذه:

غسل اليدين بانتظام، فحص الأشياء بشكل متكرر إذا كان الباب مغلقًا، إذا تم إيقاف تشغيل موقد الغاز ، العد القهري، تنظيف الأسطح وترتيبها وتنظيمها باستمرار، يمكن علاج الوسواس القهري عادةً بالعلاج والأدوية ، وفي الغالب مزيج من الاثنين يمكن أن تساعد محاولة التحكم في الأفكار والأفعال.