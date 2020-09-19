أمل كلوني تستقيل من منصبها جراء أعمال مؤسفة

السبت 19 سبتمبر 2020

قدمت المحامية في مجال حقوق الإنسان أمل كلوني استقالتها من منصبها كمبعوثة بريطانيا الخاصة لحرية الإعلام، احتجاجا على نية الحكومة انتهاك القانون الدولي، عبر مشروع قانون السوق الداخلية.



مشروع قانون السوق الداخلي للمملكة المتحدة يطالب بإلغاء بند في اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، يسمح بفرض قواعد جمركية مختلفة على أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، اليوم الجمعة، عن كلوني وصفها لأعمال الحكومة بـ"المؤسفة"، وبعثت بخطاب استقالتها إلى وزير الخارجية دومينيك راب.

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كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أجرى تعديلا على مشروع قانون مثير للجدل، ووافق عليه مجلس العموم مبدئيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما يسمح بالتراجع عن بعض الالتزامات التي تضمنها اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وبموجب الاتفاق خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أثار حفيظة التكتل الأوروبي واعتراضات من جانب المعارضين له في الداخل والأوساط المحافظة.

أمل علم الدين، مولودة في 3 فبراير 1978، محامية وناشطة حقوقية وكاتبة إنجليزية من أصل لبناني. تعمل محامية في مكتب دوتي ستريت تشامبرز، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي متزوجة من الممثل الأمريكي جورج كلوني.