فرنسا تدعو القوى السياسية اللبنانية إلى الاتفاق دون تأخير على تشكيل حكومة مع رئيس الوزراء مصطفى أديب المزيد

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنه ينبغي للقوى السياسية اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية "في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر أيلول وفقا للإطار الزمني المعلن".

وأضافت "نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التي رشحها ) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني."

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وتسعى مليشيا حزب الله اللبنانية إلى تعطيل وعرقله تشكيل الحكومة، بتمسكها بعدد من الوزارات منها المالية في محاولة للتهرب من العقوبات التي تفرضها واشنطن على تلك المليشيات المدعومة من إيران.

ومطلع الشهر الجاري، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى بيروت، الفرقاء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة خلال 15 يوما إلا أنه لم يحدث.

وجاء تأجيل زيارة أديب إلى القصر الرئاسي التي كانت مقرره الخميس الماضي، بناء على بعض المعطيات الإيجابية التي نتجت عن لقاء جمع ممثلين من حزب الله والسفير الفرنسي في لبنان، برونو فوشيه، مساء الخميس، وفق مصادر مطلعة على المشاورات لـ"الخليج 365".

ويتسبب تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بالحصول على وزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في عرقلة وتعثر تشكيل الحكومة.