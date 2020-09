شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. قائمة العاب PS5 الحصرية والعاب PlayStation الجديدة 2020 - 2021 والان نبدء بالتفاصيل

طرحت سونى Sony منذ ايام جهازها المخصص للالعاب PlayStation 5 للحجز المسبق والذى سيكون متاحا الشهر القادم لجميع المستخدمين لاقتناءه وفى نفس الوقت اعلنت عن العديد من الالعاب الحديثة منها ما هو حصرى ل PS5 ومنها هو لاجهزة PlayStation بالاضافة الى ان بعضها ايضا سيكون حصريا لوقت معين وبعضها حصرى لاجهزة البلايستيشن والكومبيوتر فقط وفيما يلى ابرز الالعاب التى ستصدر تباعا وقت نزول الجهاز للاسواق

- Ghostwire: Tokyo - PS5

مدينة طوكيو خالية من السكان بنسبة 99٪ بسبب حدث غامض خارق للطبيعة ، تاركة الأرواح الحاقدة لتدمير المدينة والناجين منها اللعبة بها السمات المميزة للرعب من زاحف وأرواح مجهولة الهوية حيث تلعب كواحد من الناجين من المدينة الذين يطورون قوى خارقة خاصة بهم خلال الحدث الخارق الغامض لذا فالأمر متروك لك للدفاع عن طوكيو ضد القوات التي تحاصرها باستخدام كل أنواع القدرات الخارقة.

- Astro's Playroom - PS5

يعود Astro Bot المحبوب مرة اخرى في مغامرات جديدة هذه اللعبة تم تطويرها بواسطة Japan Studio والمميز انها تأتى مسبقا على جهاز PS5 بدون اى رسوم

God Of War: Ragnarok

الجزء الثانى من لعبة God Of War تحت اسم God Of War: Ragnarok والتى ستصدر في 2021 علما بان الجزء الاول حقق نجاحا كبيرا وكانت لعبة العام 2018 على PS4

Destruction AllStars

هى لعبة متعددة اللاعبين والتي يمكنك الانضمام إليها وبها العديد من الحركات المجنونة حيث ان المعركة تبدأ مع كل شخص داخل عربات عالية القوة وتحاول منع سائقك من التعرض للدهس

Demon's Souls

ظهرت هذه اللعبة قبل عشر سنوات على PS3 والنسخة الجديدة منها تم بناؤها بشكل جذرى

- Gran Turismo7 - PS5

لمحبى السباقات والاثارة والمغامرة ولعبة سباق السيارات المعروفة وجزء جديد منها

- Deathloop - PS5

هي لعبة إطلاق نار لتحاول البقاء حيا فى جزيرة حيث تكون عدوا للجميع

- Returnal - PS5

سوف تتواجد على كوكب غريب دائم التغيّر في لعبة تمثيل الأدوار وإطلاق النار من منظور اخر فضع حدا لحلقة الفوضى المستمرة

العاب PlayStation

- Final Fantasy 16

اللعبة الشهيرة والمعروفة مع جزء جديد Final Fantasy XVI ستعود بنا اللعبة إلى العصور الوسطى غالبا لن تصدر هذا العام وسوف تصدر العام القادم وهناك نسخة ستكون لاجهزة الكومبيوتر ايضا

- Project Athia

تدور أحداث هذه الللعبة في عالم خيالي مليء بالمخلوقات والتنانين العملاقة لتعيش جو المغامرات فى جو ساحر

- Horizon Forbidden West

يعود Aloy في مغامرة أخرى ليتحدى الديناصورات الروبوتية عبر شواطئ وجبال امريكا المتلالئة والمبهرة فى الرسوميات

- Ratchet and Clank: Rift Apart

جزء جديد من هذه اللعبة حيث تعرض هذه المغامرة الغريبة تأثيرات التنقل بين الأبعاد ويبدو الجرافيك فيها مثل فيلم من أفلام Pixar ولم يكن ذلك يتحقق الا فى جيل الاجهزة الحالى

- PS5 - Godfall

انت فارس من الفرسان واخرهم وهم أسياد القتال المزودين بالدروع الأسطورية مع لعبة أدوار مفعمة بالحركة والقتال , وستصدر هذه اللعبة فى اواخر 2020

- Marvel's Spider-Man: Miles Morales

هذه اللعبة ليست تكملة لما سبقها بل هو ظهور لشخصية البطل الجديد مايلز مورالز الذي يحاول إتقان القوى الفائقة الجديدة ليتحول إلى سبايدرمان الذى يناسب شخصيته

قائمة مختصرة لالعاب اخرى ستكون متاحة لاجهزة البلايستشن PlayStation

- Far Cry 6

- Hitman 3: Death Awaits

- Watch Dogs Legion

- Assassin's Creed Valhalla

- DiRT 5

- Madden NFL 21

- Fortnite

- Pragmata

- Balan Wonderworld

- Scarlet Nexus

- Outriders

- Sackboy: A Big Adventure

- Destruction AllStars

- FIFA 21

- NBA 2K21

- Resident Evil Village

- Final Fantasy 7 Remake

- The Last of Us: Part 2

- Devil May Cry 5

- Five Nights at Freddy’s: Security Breach