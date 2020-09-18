شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 إجراءات يجب الالتزام بها بعد التعافي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
قالت وزارة الصحة إن المتعافين من فيروس كورونا يجب عليهم اتّباع عدد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم.
وأشارت الوزارة عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، إلى ضرورةالالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد التعافي من فيروس كورونا،وهي: غسل اليدين أو تعقيمها، كما يجب عدم المصافحة وارتداء الكمامات والحفاظ على ترك مسافة آمنة أثناء الحديث.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تسجيل(1145) حالة تعافي اليوم الجمعة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (308,352) حالة ولله الحمد.
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