الخليج 365السبت 2020/9/19 01:05 ص بتوقيت أبوظبي
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43,468 إصابة مؤكدة و 839 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,656,799 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 197,116 حالة وفاة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللّقاح المضاد لكوفيد-19، سيكون متوفراً للطرح خلال 24 ساعة فقط، من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، الجمعة، إنّ إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيُقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيُوفَّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية، ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.
وأضاف: "إنّ هذا التطوّر التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية، لم يحدث في تاريخ أي دولة، حيث إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأميركيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب: اللقاح جاهز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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