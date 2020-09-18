الخليج 365الجمعة 2020/9/18 10:42 م بتوقيت أبوظبي
قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقا، الجمعة، مع شركة آر-فارم الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في المملكة من 100 ألف.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن تكلفة وكمية الطلب، بحسب رويترز.
وأعطت أسترازينيكا ترخيصا لآر-فارم في يوليو/تموز لإنتاج اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد.
وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.
وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة، الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة.
وقالت أسترازينيكا إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات. كما أن لديها سجل طلبات أكثر من أي شركة أخرى لتطوير اللقاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يطلب شراء لقاح كورونا.. والإصابات تقترب من 100 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.