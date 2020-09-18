شكرا لقرائتكم خبر عن معدل الوفيات المنخفض بفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا يشير إلى وجود مناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير حديث أن 12 مليون جنوب إفريقي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، لكن معدل الوفيات المنخفض يشير إلى وجود مناعة، ووفقا لوزير الصحة فى البلاد، فإن أكثر من 20 % من سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 58 مليونًا أصيبوا بالفيروس في مرحلة ما.

ويشير الخبراء إلى أن الاقتصاد الأكثر تطورًا في إفريقيا ربما يقترب من مناعة القطيع، قدّر وزير الصحة، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أكثر من 20 % من سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 58 مليونًا، أصيبوا بالفيروس في وقت ما، واستشهد بالدراسات التي وجدت وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا في عينات الدم المأخوذة من أجزاء من السكان.

وفيات جنوب أفريقيا

ووفقا لجريدة " SCMP"، قال وزير الصحة فى جنوب إفريقيا، إن دراسات أخرى أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 % من السكان قد يكونون محصنين ضد الفيروس، ويقترح بعض خبراء جنوب إفريقيا أن الاقتصاد الأكثر تطورًا في إفريقيا ربما يقترب من مناعة القطيع، لكن العلماء يعتقدون أن ما لا يقل عن 70-80 % من السكان يحتاجون إلى الحصانة قبل أن يكون هناك أي تأثير، ومع Covid-19 ، من غير الواضح إلى متى قد تستمر هذه المناعة.

انخفض عدد حالات الإصابة بالفيروسات المؤكدة في جنوب إفريقيا بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بعد الذروة في أواخر يوليو والتي شهدت تسجيل البلاد ما يصل إلى 15000 حالة يوميًا ، وأثارت مخاوف من احتمال انهيار الخدمات الصحية في بعض المدن الكبرى، وأظهرت الأرقام الرسمية 772 حالة جديدة فقط يوم الثلاثاء.

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وكانت جنوب إفريقيا تشهد أيضًا انخفاضًا في قبول المستشفيات والأشخاص في وحدات العناية المركزة والوفيات المنسوبة إلى Covid-19.

يوجد في جنوب إفريقيا ما يزيد قليلاً عن 650.000 حالة إصابة مؤكدة بـ Covid-19 ، وفقًا لآخر إحصاء رسمي للحكومة ، وهو ثامن أعلى عدد من الحالات في العالم.

وفي ذروتها ، كانت جنوب إفريقيا خامس أكثر الدول تضررًا ، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا ، والتي تضم جميعها عددًا أكبر من السكان.

حاول الخبراء منذ شهور معرفة سبب انخفاض معدل الوفيات الرسمي من الفيروس في جنوب إفريقيا، وكانت هناك مخاوف في بداية الوباء من أن الفقر ، والظروف المعيشية المزدحمة ، والقيود المفروضة على الوصول إلى المياه النظيفة ، وانتشار مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية ، من شأنه أن يعرض جنوب إفريقيا ، وأفريقيا عمومًا ، لخطر وفاة الملايين.

من المتوقع أن يكون عدد الوفيات الفعلية في جنوب إفريقيا من Covid-19 أعلى بكثير، ومنذ أوائل مايو حتى منتصف سبتمبر ، سجلت البلاد 44000 حالة وفاة أكثر من المتوسط ​​التاريخي.