شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع عادات صحية للقلب يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم بعد تقدم السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توصلت دراسة بحثية أجراها باحثون بجامعة فيرمونت الأمريكية إلى أن البالغين في منتصف العمر الذين يتبعون عادات صحية للقلب قد يقللون من مخاطر ارتفاع ضغط الدم بعد سنوات ، حيث ارتبطت صحة القلب الأفضل ، وفقًا لمقياس Life's Simple 7 التابع لجمعية القلب الأمريكية ، بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى البالغين في منتصف العمر وفقًا للبحث الجديد.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS نُشرت الدراسة في مجلة Journal of the American Heart Association ، وهي مجلة تابعة لجمعية القلب الأمريكية.

وقال مؤلف الدراسة "يعد ارتفاع ضغط الدم من بين أكثر الحالات شيوعًا في الولايات المتحدة ، وهو يساهم في العبء الأكبر للإعاقة وأكبر انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع الصحي بين أي مرض".

اشتملت الدراسة على 2930 من البالغين البيض والسود ، الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر ، من دراسة أسباب التباين الجغرافي والعرقي في السكتة الدماغية تم استبعاد المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، والذي تم تعريفه على أنه 130/80 ملم زئبق ، ولم يتبق سوى أولئك الذين كانوا خاليين من ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسة فحص الباحثون الارتباط بين درجات LS7 العالية والمنخفضة مع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في غضون 10 سنوات.

LS7 هو مقياس لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام للشخص تتضمن الأداة سبعة أنماط سلوكية معروفة وعوامل الخطر الصحية - مؤشر كتلة الجسم ، حمية، التدخين، النشاط البدني وضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم ، في مقياس واحد لتقدير مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أعلى درجة ممكنة من LS7 هي 14 ، وهناك ثلاثة تصنيفات لصحة القلب والأوعية الدموية: من 10 إلى 14 درجة مثالية ، 5 إلى 9 متوسط ​​، و 0 إلى 4 ضعيف.

وجد الباحثون من بين 2930 مشاركًا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم (20٪ من البالغين السود و 80٪ من البالغين البيض) ، كان متوسط ​​مجموع النقاط LS7 في "الفئة المتوسطة" (9 نقاط).

على مدار حوالي 9 سنوات من المتابعة ، أصيب 42٪ من المشاركين بارتفاع ضغط الدم كانت نسبة الإصابة عند البالغين السود 52٪ عند النساء و 50٪ عند الرجال وبين البالغين البيض ، أصيب 37٪ من النساء و 42٪ من الرجال بارتفاع ضغط الدم ترتبط كل درجة أعلى من LS7 بنقطة واحدة بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 6%.

وأكد الباحثين أنه بين الأشخاص في منتصف العمر الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، لا تزال هناك فائدة كبيرة في السعي للحصول على صحة القلب والأوعية الدموية المثلى وهذه النتائج تدعم توصيات الممارسة السريرية الحالية لتعديل نمط الحياة مثل تناول الطعام بشكل أفضل ، والإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي لجميع الناس ، بما في ذلك أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.