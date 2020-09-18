شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تحميل «تيك توك TikTok» و«وي شات WeChat» بشكل نهائي في الولايات المتحدة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمرًا جديدًا اليوم الجمعة بحظر المستخدمين داخل الولايات المتحدة من تحميل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير TikTok اعتبارًا من 20 سبتمبر

وتم نشر الطلب الكامل من قبل وزارة التجارة صباح الجمعة. «أي معاملة من قبل أي شخص، أو فيما يتعلق بأي ممتلكات، خاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، مع شركة ByteDance ان يقرأ القرار محظورة إلى الحد الذي يسمح به القانون.

وفقا لموقع The Verge نقلا عن رويترز فان القسم المختص بوزارة التجارة التي تحظر التحميلات الخاصة بالبرامج في الولايات المتحدة قد قرر حظر TikTok ومنصة الرسائل WeChat وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ يوم الأحد 20 سبتمبر حيث سيتم حظر التحميلات الجديدة لكلا من وي شات WeChat وتيك توك TikTok.

وقد قالت تيك توك TikTok في بيان: «لقد التزمنا بالفعل بمستويات غير مسبوقة من الشفافية والمساءلة الإضافية والتى تتجاوز بكثير ما هو على استعداد التطبيقات الأخرى في القيام به، بما في ذلك عمليات تدقيق الطرف الثالث، والتحقق من أمان الكود، وإشراف الحكومة الأمريكية على أمن البيانات الأمريكية وسنواصل تحدي الأمر التنفيذي الذي تم سنه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ويهدد بحرمان الأمريكيين والشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من منصة مهمة لكل من الصوت وسبل العيش».

وهذا الحظر سيمنع آبل وجوجل من تقديم أي من هذه التطبيقات في متاجر التطبيقات Stores الخاصة بهم للمستخدمين الأمريكيين ولكن سيظل يُسمح لشركات التكنولوجيا بتقديم TikTok للمستخدمين خارج الولايات المتحدة ولن يتم منع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من إجراء أعمال تجارية مع التطبيقات المملوكة للصين، مثل السماح لعملاق البيع بالتجزئة Walmart وايضا Starbucks للمستخدمين بإجراء المعاملات من خلال WeChat.

ووفقا لتصريحات وزير التجارة ويلبر روس يوم الجمعة، «لقد اتخذنا إجراءات مهمة لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، مع تعزيز قيمنا الوطنية، والمعايير القائمة على القواعد الديمقراطية، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح الأمريكية» وحتى الان لم تعلق كلا من ابل وجوجل على هذا القرار

وفيما يلى نص القرار

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