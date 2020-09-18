شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تظهر ارتفاع معدل انتشار "التعب" بعد كورونا بغض النظر عن شدة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار انتشار جائحة COVID-19 في جميع أنحاء العالم ، يتزايد أيضًا عدد المرضى الذين يتعافون، ويعانون أيضًا من مشاكل ما بعد الإصابة.وتُظهر الأبحاث التي تم تقديمها في مؤتمر ESCMID حول مرض فيروس كورونا، أن التعب المستمر يحدث في أكثر من نصف المرضى الذين تعافوا من COVID-19، بغض النظر عن خطورة الإصابة.

"الإرهاق من الأعراض الشائعة لدى المصابين بعدوى COVID-19 المصحوبة بأعراض، في حين أن السمات الحالية لعدوى -CoV-2 مميزة بشكل جيد ، فإن العواقب المتوسطة والطويلة المدى للعدوى لا تزال غير مستكشفة".



التعب وفيروس كروننا





"على وجه الخصوص ، أثير القلق من أن CoV-2 لديه القدرة على التسبب في إجهاد مستمر ، حتى بعد تعافي المصابين من COVID-19، خلال الدراسة تم التأكد فيما إذا كان المرضى الذين يتعافون من عدوى CoV-2 لا يزالون يعانون من الإرهاق بعد الشفاء الجسدي ، ومعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين التعب الشديد ومجموعة متنوعة من المعايير السريرية..

استخدم المؤلفون مقياسًا شائعًا لتحديد التعب لدى المرضى المتعافين ، يسمى مقياس شلدر للتعب (CFQ-11)، كما نظروا أيضًا في شدة العدوى الأولية للمريض (مثل الحاجة للقبول ، والعناية المركزة / الحرجة) ، وكذلك الحالات الموجودة مسبقًا بما في ذلك الاكتئاب، كما نظروا أيضًا في علامات مختلفة لتنشيط المناعة .

شملت الدراسة 128 مشاركًا (متوسط ​​العمر 50 عامًا ؛ 54٪ إناث) تم تجنيدهم على التوالي بمتوسط ​​10 أسابيع بعد الشفاء السريري من عدوى -CoV-2. أبلغ أكثر من النصف عن إجهاد مستمر في هذه المرحلة.

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عرض الباحثون موعدًا للمرضى الخارجيين لأي شخص خضع لاختبار مسحة COVID-19 الإيجابية في مختبرهم في مستشفى سانت جيمس. وشمل ذلك جميع المرضى المقبولين وكذلك أي من موظفي المستشفى (بما في ذلك طاقم التنظيف ومتعهدو الطعام وما إلى ذلك) حيث تم تقديم الخدمة أيضًا للموظفين الذين اعتقدوا أنهم يعانون من أعراض COVID-19. كان غالبية الأشخاص في المجموعة غير المقبولة يعانون من مرض خفيف ولكن تم إجراء اختبار المسحة في مستشفى سانت جيمس بدلاً من منشأة اختبار المجتمع ، حيث تم توظيفهم في مستشفى سانت جيمس.

من المرضى الذين تم تقييمهم في هذه الدراسة ، تم إدخال 71/128 (55.5٪) إلى المستشفى و 57/128 (44.5٪) لم يتم قبولهم، حيث تم العثور على الإرهاق يحدث بشكل مستقل عن الدخول إلى المستشفى ، ويؤثر على المجموعتين بالتساوي".

لم يكن هناك ارتباط بين شدة COVID-19 (الحاجة إلى دخول المرضى الداخليين أو الأكسجين الإضافي أو الرعاية الحرجة) والإرهاق بعد COVID-19، بالإضافة إلى ذلك كان ثلثي أولئك الذين يعانون من التعب المستمر (67٪) كانوا من النساء، في حين أن شخصًا واحدًا فقط من أصل 61 شخصًا (1.6٪) كانوا بدون إرهاق وكان لديه تاريخ من القلق أو الاكتئاب ، كانت هذه النسبة 13.4٪ (9/67) في أولئك الذين يعانون من التعب المستمر.

استنتج المؤلفون من النتائج التي توصلوا إليها، أن هناك عبئًا كبيرًا من التعب التالي للفيروس لدى الأفراد المصابين بعدوى سابقة لـ SARS-CoV-2 بعد المرحلة الحادة من مرض COVID-19.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تقييم أولئك الذين يتعافون من COVID-19 من أجل أعراض التعب الشديد ، بغض النظر عن شدة المرض الأولي .