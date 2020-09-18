مواجهة كورونا بالمضادات الحيوية.. مضاعفات خطيرة

الخليج 365الجمعة 2020/9/18 05:04 م بتوقيت أبوظبي
كشف علماء أمريكيون أن المضادات الحيوية التي تستخدم ضد مضاعفات فيروس كورونا، قد تؤدي إلى نوبة قلبية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "جاما نيت وورك أوبن" الأمريكية، فإنه تم إجراء الدراسة من قبل موظفين من جامعة إلينوي في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بمعالجة بيانات أكثر من 400 مليون مريض.
وأضافت الصحيفة أن الدراسة توصلت إلى نتيجة تفيد بأنه لا ينبغي تناول المضاد الحيوي "أزيثروميسين" مع الأدوية، التي تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في حدوث تشوهات القلب، بما في ذلك الإغماء وزيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية.
وتشمل الأدوية المذكورة أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للملاريا والمواد الأفيونية.
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