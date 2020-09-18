البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستقبل أمير الكويت مساء اليوم الجمعة المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/9/18 07:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمنح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.
وقال، في بيان، إن "المراسم ستتم في البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد نيابة عن الأمير".
ويعد الوسام أحد أعلى الأوسمة من الرئيس الأمريكي.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتواجد في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، عقب خضوعه لجراحة في الكويت.
وكان قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو/تموز الماضي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في وقت سابق، تحسن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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