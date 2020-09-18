شكرا لقرائتكم خبر عن شركة BioNTech الألمانية تشترى موقعًا جديدا لتكثيف إنتاج لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت شركة BioNTech الألمانية، إحدى المتنافسين الرئيسيين في السباق لتطوير لقاح لفيروس كورونا، إنها تشتري موقع تصنيع جديد لزيادة الإنتاج بسرعة بمجرد حصول اللقاح على الضوء الأخضر، وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS.

وأوضحت الشركة أنها وافقت على الاستحواذ على منشأة إنتاج "حديثة" في مدينة ماربورج بغرب ألمانيا من شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس.

وقال المدير المالي سيرك بويتينغ في بيان: "يعكس هذا الاستحواذ التزام شركة BioNTech بتوسيع قدرتها التصنيعية بشكل كبير من أجل توفير لقاح محتمل في جميع أنحاء العالم بناءً على إذن أو موافقة".

وأضاف البيان أن موقع ماربورج سيزيد من قدرة إنتاج لقاح Covid-19 لشركة BioNTech بما يصل إلى 750 مليون جرعة إضافية سنويًا، أو أكثر من 60 مليون جرعة شهريًا ، "بمجرد التشغيل الكامل"، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الأخير من عام 2020 ، وسيتحول موظفو Novartis البالغ عددهم 300 في الموقع إلى العمل في BioNTech

تتعاون BioNTech ومقرها ماينز مع شركة Pfizer الأمريكية لتطوير لقاح لفيروس كورونا باستخدام تقنية جديدة تعتمد على mRNA ، وهو نوع من المواد الجينية لم يتم استخدامه من قبل لصنع لقاح.

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ولديهم بالفعل لقاح مرشح واحد في المرحلة الأخيرة من تجربة المرحلة الثالثة التي يتم اختبارها حاليًا على حوالي 30 ألف متطوع، فهناك فقط ثمانية لقاحات مرشحة على مستوى العالم وصلت إلى هذه المرحلة حتى الآن.

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بالفعل عن عقود كبيرة لتأمين ملايين الجرعات من لقاح BioNTech-Pfizer المحتمل بمجرد إزالة جميع العقبات التنظيمية اللازمة.

قبل استحواذ ماربورج ، قالت BioNTech إنها تخطط لتوفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020 إذا نجح لقاحها ، و 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021، وتأتي صفقة شراء ماربورج بعد أيام فقط من حصول شركة BioNTech على دعم تمويلي قيمته 375 مليون يورو (440 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.