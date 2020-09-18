شكرا لقرائتكم خبر عن أطمن على نفسك..ما هى فحوصات عملية الليزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين أن الليزك هو علاج آمن وفعال بشكل عام للعديد من مشاكل الرؤية الشائعة ، إلا أنه ليس للجميع، إذا كنت تفكر في الليزك ، فيجب أن تخضع لفحص شامل من قبل أخصائي العيون لتحديد ما إذا كنت مرشحًا جيدًا للإجراء يجب أن يشمل الفحص مناقشة شاملة لتاريخك الطبي وكذلك أسلوب حياتك.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فأن أهم اختبارات التأهيل قبل جراحة الليزك هى

1:تحليل الرؤية الشامل: أثناء الفحص الشامل للعين ، يقيس الطبيب أشياء كثيرة عن عينيك ورؤيتك ومع ذلك ، قبل إجراء الجراحة الانكسارية مثل الليزك ، يجب على طبيبك قياس الوصفة الطبية الخاصة بك بعد استخدام قطرات العين "شلل عضلي".

بالإضافة إلى توسيع عينيك ، فإن قطرات العين هذه تشل مؤقتًا عضلة التركيز داخل عينك. يسمح هذا للطبيب بقياس مجموع وصفتك الطبية دون السماح لك بالتركيز بشدة، في الأساس ، يتيح للطبيب جمع البيانات الأولية لرؤيتك الحقيقية.

2:تقييم الرؤية ثنائي العينين: على الرغم من ندرته إلى حد ما ، يعاني بعض الأشخاص من مشاكل طفيفة في محاذاة عضلات العين أو عجز في الرؤية ثنائي العين قد يتداخل مع بعض نتائج الليزك، المرضى الذين قد يتذكرون أنه تم إخبارهم بأنهم يعانون من كسول في العين عندما كانوا أصغر سنا قد يقعون في هذه الفئة.

Advertisements

من المحتمل أن يكون المريض مصابًا بأحد هذه الأمراض ولا يكون على دراية به ، حيث تميل عضلات عينه إلى إخفاءه جيدًا أيضًا ، يتم إجراء الليزك أحيانًا بطريقة أحادية الرؤية لتصحيح ليس فقط الرؤية عن بعد ولكن أيضًا الرؤية القريبة ومع ذلك ، يمكن أن تسبب هذه الطريقة أحيانًا ازدواج الرؤية أو زيادة إجهاد العين بعد إجراء الليزك.

3:الاختبارات النوعية :تعتبر جودة وكمية دموعك مهمة عند تحديد ما إذا كنت مرشحًا جيدًا لعملية الليزك، إذا لم يكن أي من هذين الخيارين هو الأمثل ، فقد يختار الطبيب تأخير عملية الليزك حتى يمكن تصحيح دموعك عن طريق الإجراءات الميكانيكية أو العلاجية.

4:طبوغرافيا القرنية: تضاريس القرنية هي طريقة محوسبة لتحديد الشكل الطبوغرافي الدقيق للقرنية وقوتها، و يتم حساب القياسات ووضعها في خرائط ملونة، حيث تُظهر الألوان الأكثر سخونة ، مثل الأحمر ، مناطق أكثر انحدارًا ، بينما تُظهر الألوان الأكثر برودة مناطق أكثر انحدارًا، بعض المرضى لديهم شكل قرنية لا يسبب مشاكل قبل الليزك ، لكنه قد يعرضهم لخطر الإصابة بمرض القرنية ، مثل القرنية المخروطية ، بعد إجراء الليزك.

5:تحليل واجهة الموجة: يعد تحليل واجهة الموجة تطورًا جديدًا نسبيًا في مجال العناية بالعيون ويمكن أن يكون مهمًا جدًا لقياس الانحرافات عالية المستوى في النظام البصري البشري. الانحرافات عالية الرتبة هي أنواع من عجز الرؤية تشبه الانحرافات ذات الترتيب الأدنى ، مثل قصر النظر ، وطول النظر ، واللابؤرية ، ولكنها تمثل تشوهات مختلفة. تبدو أكثر وضوحًا في بعض المرضى وغالبًا ما تسبب أعراضًا مثل ضعف الرؤية الليلية والوهج والهالات حول الأضواء.

6:قياسات سمك القرنية: يعرف مقياس ثخانة القرنية بأنه قياس سمك القرنية، هذا مهم لمرضى الليزك لأن الإجراء يغير قوة العين عن طريق إعادة تشكيل وإزالة أنسجة القرنية. المرضى الذين يعانون من قرنيات رقيقة للغاية قد لا يكون مرشحًا جيدًا لعملية الليزك، في حين أن أساليب اليوم في إجراء الليزك تجعل هذه المشكلة أقل ، إلا أن قياس سرعة الدوران لا يزال حيويًا لنجاح أي إجراء انكسار.

7:قياسات دقيقة لحجم بؤبؤ العين: حجم بؤبؤ العين أثناء الليل والنهار مهم لجودة الرؤية بعد الليزك. المرضى الذين لديهم حدقة عين كبيرة أو تتوسع بشكل كبير في الضوء الخافت قد يكون لديهم المزيد من الوهج والهالات ومشاكل التباين بعد إجراء الليزك ومع ذلك ، مع أنظمة الليزر الحالية ، يميل هذا إلى أن يكون مشكلة أقل حجم المنطقة المصنوعة من الليزر اليوم أكبر بكثير من تلك المصنوعة باستخدام الليزر الأول.