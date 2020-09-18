كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - جدول المحتوى

1- حساب الوقت المتوقع للولادة

2- حساب وقت الولادة بالتاريخ الهجري

3- طريقة حساب وقت الولادة

4- حساب وقت الولادة بالأسابيع

5- حساب وقت الولادة بالميلادي

6- حساب وقت الولادة الطبيعية

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7- حساب وقت الولادة القيصرية

يبدو موعد الولادة تقريبياً، ولا يمكن التنبؤ باليوم المحدد والفعلي للولادة، ولكن ذلك لا ينفي أن هناك عدة طرق لحساب موعد الولادة والاستعداد له، سواء كان ذلك بالتقويم الهجري أو الميلادي، كما أن الولادة القيصرية لها حساباتها الخاصة، ولذلك عليك متابعة هذا الموضوع حول كل ما يهمك عن موعد الولادة من خلال اللقاء مع الدكتورة حسنان إبراهيم، إختصاصية النساء والولادة كالآتي.

1- حساب الوقت المتوقع للولادة

الوقت السعيد لقدوم المولود

يمكن أن يكون موعد الولادة بعد موعد آخر دورة شهرية بتسعة أشهر ونضيف لها عشرة أيام.

الطبيب الألماني «فرانز نيجيلي» هو مخترع ومبتكر طريقة حساب الحمل المعتمدة حول العالم، وهي حساب تسعة أشهر وسبعة أيام منذ آخر دورة شهرية حدثت للمرأة المتوقع حملها.

هذه الطريقة صحيحة بشكل كبير وتعتمد في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة في الكثير من البلاد حول العالم

2- حساب وقت الولادة بالتاريخ الهجري

تعتمد بعض الدول الحساب الهجري

تحديد موعد الولادة بالتقويم الهجري فيكون كالتالي: أضيفي 14 يوم و9 أشهر لتاريخ أول يوم في الدورة الشهرية وحتى نحدد موعد الولادة، نفترض مثلاً أن

تاريخ أول يوم للدورة هو 4/2/1437 فنضيف 14 يوماً وتسعة أشهر كالتالي:

الأيام 18

والأشهر 11

إذن تاريخ الولادة المتوقعة هو 18/11/1437

وهناك طريقة الطرح لتحديد موعد الولادة بالتاريخ الهجري وتعطي نفس النتيجة

أضيفي 14 يوماً لليوم الذي نزلت فيه آخر دورة شهرية

اطرحي من الشهر 3 أشهر

ثم أضيفي سنة يكون موعد الولادة المتوقع

مثال: لو كان تاريخ أول يوم لآخر دورة شهرية هو 1/5/1437

فإننا نضيف 14 يوماً فيصبح 15

ونطرح 3 شهور فيصبح 2

ونزيد سنة فتصبح 1438

إذن تاريخ الولادة المتوقع هو 15/2/1438.

3- طريقة حساب وقت الولادة

تستخدم طريقة الدولاب

تتم هذه الطريقة حسب موعد آخر دورة شهرية حدثت للمرأة الحامل.

هناك من يعتمد اليوم الأول للدورة الشهرية، وهناك من يعتمد اليوم الأخير من الدورة الشهرية.

يمكن أن يقوم الطبيب بإستخدام دولاب الحمل، وهي وسيلة سهلة، وبسيطة، حيث يحدد الطبيب موعد الدورة الشهرية الأخيرة على الدولاب، عن طريق لفه حتى يتطابق السهم مع التاريخ، ولا زالت هذه الطريقة مستخدمة حتى اليوم الحالي

4- حساب وقت الولادة بالأسابيع

تحسب مدة الحمل بالأسابيع

يحسب الأطباء مدة الحمل بأنها حوالي أربعين أسبوعاً.

ويقسم كل شهر لاربعة أسابيع، وتعطي الأسابيع الزيادة لأخطاء محتملة في الحساب.

أغلب الولادات تكون في الفترة الواقعة بين الأسبوع الثامن والثلاثين، والأسبوع الثاني والأربعين.

أي من الممكن ان تكون الولادة مبكرة أو متأخرة.

5- حساب وقت الولادة بالميلادي

تساعدك طبيبتك على الحساب

تعتمد طريقة تحديد موعد الولادة بالتقويم الميلادي على إضافة 7 أيام وتسعة أشهر لتاريخ أول يوم في الدورة الشهرية.

المقصود بالدورة الشهرية هي الدورة الأخرة قبل حدوث الحمل.

ويمكم للحامل أن تحسب هذه الطريقة بنفسها، ويمكن أن يحسبها لها الطبيب، وهي طريقة سهلة وبسيطة.

6- حساب وقت الولادة الطبيعية

ليس للولادة الطبيعية موعداً ثابتاً

يحسب الموعد بأربعين أسبوع تضاف لأول يوم من الدورة الشهرية.

الولادة الطبيعية قد تقل أسبوعين أو تزيد أسبوعين عن موعدها المحدد، ولكن ذلك لا يمكن أن يمثل أي خطورة على الحمل أو الجنين.

7- حساب وقت الولادة القيصرية

قاعدة نايجل