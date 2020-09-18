علامات فقر الدم عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - لا يعرف الكثيرون أن أعراض فقر الدم عند الانسان كثيرة ومزعجة، وبعضها ينعكس على حالته النفسية إلى جانب أثرها على حالته الصحية، وهناك من يعتقد أنه بحاجة لزيارة طبيب نفسي، ولكن علاجه الصحيح هو الاهتمام بتغذيته، وعلاج فقر الدم فقط، ولذلك يحذر الأطباء من إصابة الحوامل خصوصاً بفقر الدم، ويقدم لنا الدكتور أحمد عبد الله، إختصاصي النساء والولادة أهم أعراض فقر الدم عند الحامل وطرق تجنبه والوقاية منه كالآتي. ما هو فقر الدم؟ تزداد نسبة البلازما أثناء الحمل يعرف فقر الدم بأنه عبارة عن نقص في كريات الدم الحمراء.

في حال تراوح نسبة الهيموجلوبين في دم الحامل بين 10-11 ملغ للمائة سنتمتر مكعب، فيمكن أن نقول ان الحامل تعاني من فقر الدم.

غالباً ما تكون حالات إنخفاض نسبة الهيموجلوبين أو ما يعرف ب" خضاب الدم" بسبب زيادة ميوعة الدم عند الحامل، وليس بسبب وجود فقر دم حقيقي. ما هي أعراض فقر الدم عند الحامل؟ يجب الحصول على الحديد من مصادره الطبيعية تصاب الحامل بعدة أعراض منها الشعور بالتعب والإعياء العام.

شحوب في الوجه.

تسارع التنفس أي النهجان، أو ضيق في التنفس.

تسارع دقات القلب.

قد تتعرض الحامل لمضاعفات بسبب فقر الدم مثل الولادة المبكرة. أسباب فقر الدم عند الحامل كثرة القيء تسبب الأنيميا حالات القيء والغثيان التي تصيب الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، حيث تفقد الكثير من العناصر الغذائية الهامة في هذه الفترة.

تناول الحامل للأطعمة التي لا تحتوي على الحديد، وبالتالي نقص مخزون الحديد لديها.

هناك حالة تصيب الحامل وتؤدي لما يعرف بفقر الدم الوهمي حيث يرتفع عند الحمل حجم الدم عند الأم بنسبة 50%، مما يرفع من حجم سائل البلازما، ولكن الحقيقة أن المرأة لا تكون مصابة بفقر الدم.

يمكن أن يكون فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك هو مكمل شائع تتناوله النساء الحوامل، ولكن يمكن العثور عليه أيضاً في الأطعمة المدعمة مثل الحبوب والخضراوات الورقية والموز والبطيخ والبقوليات. علاج فقر الدم عند الحامل سوء التغذية تسبب فقر الدم البعد عن المنبهات التي تمنع إمتصاص الحديد في الطعام مثل الشاي.

تناول مكملات الحديد حسب توصية الطبيب.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الكبدة الحيواني، والبنجر والمكسرات الغير محمصة.

وكذلك تناول حمض الفوليك قبل الحمل بشهر أو شهرين وخلال أشهر الحمل الأولى لعدة اسباب منها منع فقر الدم، وتقليل الغثيان، وكذلك تقليل تشوهات الأجنة.

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