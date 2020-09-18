هذ الوقت الذي يستغرقه دماغك لحفظ الكلمات الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

الذاكرة هي إحدى قدرات الدماغ التي تُمكِّنه من تخزين المعلومات واسترجاعها.

غالبًا ما تفهم الذاكرة على أنها نظام معالجة معلومات لها وظائف صريحة وضمنية مكونة من معالجات حسية، ذاكرة قصيرة الأمد وذاكرة طويلة الأمد. من الممكن أن ترتبط الذاكرة بالخلايا العصبية. تساعد المعالجات الحسية على الشعور بالمعلومات من العالم الخارجي على شكل إيعازات فيزيائية وكيميائية، والتعامل معها على أساس مستويات مختلفة من التركيز والعزم. تعمل الذاكرة قصيرة الأمد كمعالج ترميز وإسترجاع.

تشفر المعلومات التي تكون على هيئة إيعازات وفقًا للوظائف الصريحة والضمنية من قبل معالج الذاكرة قصيرة الأمد. تقوم الذاكرة قصيرة الأمد كذلك باسترجاع معلومات من مواد مخزونة سابقًا. وأخيرًا، وظيفة الذاكرة طويلة الأمد هي تخزين البيانات من خلال نماذج وأنظمة مختلفة.

حدد علماء روس من معهد ” سكولتيك” للعلوم والتكنولوجيا، الوقت الذي يستغرقه الدماغ البشري في حفظ الكلمات الجديدة.

Advertisements

وأجرى العلماء تجربة شارك فيها ثمانية متطوعين. طُلب منهم حفظ ثماني كلمات جديدة، كان نصفها متشابهًا في معاني الكلمات، أما باقي الكلمات لم تكن تمتلك أي معنى.

وقام العلماء بتتبع كيفية تغير نشاط الدماغ أثناء حفظ الكلمات، واتضح أن الروابط في الدماغ اللازمة للحفظ تظهر في غضون ساعة إلى ساعتين.

ووفقا للعلماء، فإنه كان يعتقد سابقا أن الوقت الذي يحتاجه الدماغ لحفظ الكلمات الجديدة يمكن أن يصل إلى يوم واحد، وفق مجلة ” Frontiers in Neuroscience”.

وأشار العلماء إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد في تشخيص تشوهات الكلام وتطوير طرق تدريس جديدة.