شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن علامة غير متوقعة لوجود ورم بالدماغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات

كشف طبيب روسي، أنه عندما تظهر في الأذن ضوضاء أو يسمع الشخص ما يقوله بقوة، قد تكون بداية حدوث ورم في الدماغ.

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وبحسب روسيا اليوم، فقد قال “فلاديمير زايتسيف”: إذا اختفت هذه الأعراض خلال بضع ثوان فالمسألة طبيعية ، ولكن قد تكون الضوضاء مقدمة لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية، أو ارتفاع حاد في مستوى ضغط الدم. ولكنها قد تشير أيضا إلى وجود ورم في الدماغ. لذلك يجب استشارة الطبيب. ويقول، “يطلق الجسم إشارات معينة ويطلب منا التعامل معها”.

ويشير الدكتور، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جدران الأوعية الدموية والذين يعانون من أمراض عصبية مختلفة هم أكثر عرضة لظهور هذه الحالة عندهم.

وأضاف، كما يمكن أن تظهر هذه المشكلة نتيجة انضغاط الجزء العنقي من العمود الفقري، أو انسداد تجويف الأنبوب السمعي، ويمكن أن نسمع حديثنا بقوة في حال التهاب العصب السمعي أو نتيجة تراكم الشمع في الأذن. ويؤكد، كلما استشار الشخص الطبيب أسرع، تزداد فرص حل هذه المشكلة دون ألم.