شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من COVID-19 قد تخفض معدلات إصابات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت الإحصاءات النهائية لموسم الأنفلونزا الأخير في أمريكا ، أنه تم الإبلاغ عن معدلات منخفضة للأنفلونزا مع انخفاض الحالات خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا.و يعتقد باحثون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن تدابير التباعد الاجتماعي التي تم وضعها في جميع أنحاء البلاد الربيع الماضي أبقت أكثر من فيروس كورونا الجديد.

ووجدت الدراسة الجديدة وفقا لموقع " HealthDay "، أن موسم الأنفلونزا 2019-2020 انتهى قبل أسابيع من المعتاد هذا العام، حيث انخفضت إصابات الأنفلونزا بشكل حاد في غضون أسبوعين من إعلان الطوارئ COVID-19 في 1 مارس.

أفاد الباحثون أن نشاط الإنفلونزا في الولايات المتحدة انخفض ، من حوالي 30٪ من العينات التي ثبتت إصابتها بالإنفلونزا في أوائل فبراير إلى 2٪ فقط في الأسبوع الذي يبدأ في 22 مارس.

وأظهرت الدراسة ، بالمقارنة ، أن مواسم الأنفلونزا السابقة في الولايات المتحدة امتدت إلى أبريل وحتى مايو.



CDC فيروس كورونا والانفلونزا

قال الدكتور أميش أدالجا ، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: "نظرًا لأن الإنفلونزا و COVID-19 ينتقلان بطريقة مماثلة ، فمن المتوقع أن يكون للتخفيف المجتمعي تأثير على الآخر". . "يتضح هذا بوضوح في بيانات موسم الإنفلونزا السابق في الولايات المتحدة ، وكذلك موسم الأنفلونزا الحالي في نصف الكرة الجنوبي".

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ووجد الباحثون أن حالات الإنفلونزا ظلت منخفضة بشكل غير عادي خلال الصيف. تم اختبار 0.2٪ فقط من العينات إيجابية للإصابة بالإنفلونزا في المتوسط ​​في الولايات المتحدة ، مقارنة بـ 1٪ إلى 2٪ في السنوات السابقة.

هذه الأرقام يجب أن تهدئ خبراء الصحة العامة القلقين من احتمال "وباء" كوفيد -19 وحالات الإنفلونزا التي تغرق المستشفيات الأمريكية في الخريف والشتاء، وإذا استخدم معظم الناس التدابير التي تمنع الإصابة بعدوى COVID-19 ، فمن المحتمل أيضًا أن يحافظوا على أنفسهم في مأمن من الأنفلونزا الموسمية.

يقترح التقرير الجديد، أن إجراءات الوقاية من COVID-19 قد تخفف بالفعل موسم 2020-2021 القادم في أمريكا.

ووجد الباحثون أن أستراليا وتشيلي وجنوب إفريقيا أظهرت جميعها نشاط إنفلونزا منخفض بشكل لا يصدق بين يونيو وأغسطس ، وهي الأشهر التي تشكل موسم الإنفلونزا النموذجي، وتم اختبار 33 عينة فقط إيجابية للإنفلونزا من بين أكثر من 60.000 في أستراليا خلال تلك الفترة.

كما تم اختبار 12 عينة فقط من بين أكثر من 21000 عينة إيجابية للأنفلونزا في تشيلي، فيما تم اختبار 6 عينات فقط من أصل 2100 عينة من جنوب إفريقيا إيجابية للإنفلونزا.