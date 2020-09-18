شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا الأمريكية تسعى لاستخدام محدود فى حالات الطوارئ للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة مودرنا الأمريكية إنه إذا ثبت أن لقاح كورونا المحتمل فعال بنسبة 70% على الأقل، فإن الشركة تخطط للحصول على إذن طارئ لاستخدامه فى المجموعات عالية الخطورة، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

ويجب أن تثبت اللقاحات أنها أكثر فاعلية بنسبة 50% على الأقل ليتم النظر فى الموافقة عليها، ولإثبات ذلك قال المسئولون الحكوميون، يجب تسجيل ما لا يقل عن 150 إصابة بفيروس COVID-19 بين المشاركين في التجربة مع حدوث ضعف على الأقل إذا كان اللقاح فعالاً بشكل خاص، يمكن للشركات أن تحصل على إجابتها عاجلاً.

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سيقوم مجلس أمان مستقل بإلقاء نظرة أولية على بيانات شركة موديرنا بمجرد إصابة ما مجموعه 53 شخصًا فى التجربة بـCOVID-19 تتوقع موديرنا أن التحليل المؤقت سيحدث في نوفمبر، لكن قد يأتي في وقت مبكر من أكتوبر.

إذا حصل معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض على جرعة العلاج الوهمى، فإن ذلك يشير إلى أن اللقاح كان يحمي أولئك الذين تم تلقيحهم ويمكن أن يكون دليلًا كافيًا للحصول على موافقة تنظيمية أمريكية للحصول على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA).

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، "إذا اعتبرت لجنة السلامة المستقلة أن القراءة المؤقتة إيجابية بنسبة 70 أو 80 أو 90%، فسننظر بالفعل في الموافقة".