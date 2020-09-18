شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا الثانى يضمن مناعة ضد الفيروس لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر ريجيكوف، رئيس قسم الأمراض الحيوانية المنشأ والإنفلونزا بمركز أبحاث ناقلات الأمراض الروسى إن لقاح فيروس كورونا الذى طوره مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، يضمن مناعة ضد الفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن اللقاح لا يوفر مناعة مدى الحياة ضد COVID-19 لكن يمكن تكرار التطعيم إذا لزم الأمر.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS، قال ألكسندر ريجيكوف "هذا اللقاح لا يوفر مناعة مدى الحياة ، وهذا جيد، لأننا لا ندخل أى تغييرات فى نظامنا تستمر إلى الأبديمكننا الآن أن نقول على وجه اليقين أن المناعة الناتجة عن هذا اللقاح كافية".

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وأكد الخبير أن اللقاح يشكل استجابة مناعية مستهدفة ولا داعى للقلق بشأن الآثار طويلة المدى لإعادة التطعيم، مضيفًا أنه يمكن إعادة التطعيم بأمان، وأضاف ريجيكوف أن اللقاح ينتج استجابة مناعية بين مجموعة واسعة من أنواع فيروسات التاجية.

ويدرس الباحثون سلامة اللقاح أثناء التجارب قبل السريرية، حيث قاموا بتقييم تأثيرها على نحو 1500 حيوان من أنواع مختلفة ، بما في ذلك الفئران والجرذان والأرانب وخنازير غينيا والهامستر والقوارض والرئيسيات غير البشريةبعد ذلك ، تم فحص اللقاح للتأكد من سلامته خلال المرحلة الأولى من التجارب السريرية حيث أنتهت تلك المرحلة انتهت وأثبت اللقاح أنه آمن تماما.

في 21 يوليو مُنحت وزارة الصحة لقاح COVID-19 الروسي الثاني لإجراء تجارب سريرية ، حيث تلقى المتطوع الأول اللقاح في 27 يوليو ومن المتوقع أن تستمر التجارب حتى 30 سبتمبر ، وبعد ذلك ، ستبدأ تجارب التسجيل، وفي الوقت نفسه ، فإن أول لقاح روسي لفيروس كورونا ، Sputnik V ، وهو أيضًا أول لقاح مسجل في العالم ضد COVID-19 ، يخضع حاليًا لتجارب المرحلة الثالثة.