"الصحة العالمية" تكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها قبل كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعدت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية أن تعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأن يمارس السكان نشاطاتهم قبل عام 2022، في ظل المؤشرات الحالية لانتشار الفيروس.

وقالت سوميا سواميناثان، نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، خلال مؤتمر عن بُعد استضافته الأمم المتحدة في نيويورك: "سيتوفر لدينا اللقاح في يناير/كانون الثاني المقبل، وسيوزع على جميع دول العالم، لكن الجدول الزمني الأكثر واقعية يضع إطلاق لقاح كورونا خلال منتصف عام 2021، وأن التطعيم لن يحدث بسرعة كما يتخيل البعض".

وأضافت: "سيبقى ارتداء أغطية الوجه والتباعد الاجتماعي لفترة من الوقت بعد ذلك، وحسب الضرورة، حيث سنحتاج إلى أن يكون لدى 60% إلى 70% من السكان مناعة ضد الفيروس قبل أن نبدأ في رؤية انخفاض كبير في انتقال هذا الفيروس".