القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل 8 أيام، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم فرض إجراءات عزل عام جديدة الشهر المقبل.
ولدى سؤاله حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول، قال هانكوك إن الإغلاق هو الملاذ الأخير لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس.
وأضاف: "عدد المصابين في المستشفيات يتضاعف كل 8 أيام أو نحو ذلك، سنفعل ما يلزم للحفاظ على سلامة الناس، نبقي هذه الأمور قيد المراجعة".
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات من سياسيين معارضين بسبب أسلوب تعامله في البداية مع تفشي الفيروس، وواجهت الحكومة صعوبات في توفير الفحوص الكافية في الأسابيع الماضية.
وبدأت حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الزيادة مجدداً ببريطانيا في سبتمبر/أيلول لتسجل ما بين ثلاثة وأربعة آلاف حالة يومياً في الأسبوع المنصرم، لكن ذلك لا يزال أقل من معدلات العدوى التي عادت لها فرنسا إذ تسجل أكثر من 10 آلاف حالة يومياً.
وسجلت بريطانيا، الخميس، 21 وفاة جديدة بالمرض مما رفع الإجمالي وفقا لطريقة الحساب الحكومية إلى 41705.
كانت هذه تفاصيل خبر تضاعف عدد مصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا كل 8 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.