حل وحيد للأزمة.. الجزائري غلام يورط نابولي

العين الرياضية - رمزي ونوغيالخميس 2020/9/17 09:18 م بتوقيت أبوظبي
فشل البرتغالي خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير، في العثور على عرض يناسب الدولي الجزائري فوزي غلام لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أبلغ أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي، بأنه سيكون مُجبرا على إبقاء الظهير الأيسر في تشكيلته لموسم إضافي، رغم خروج غلام من حسابات المدرب جينارو جاتوزو.
تقارير إعلامية إيطالية أشارت إلى مينديز أوضح لمسئولي نابولي، أن السبب الأساسي في فشل العثور على عرض لغلام، يعود للراتب الكبير الذي يتقاضاه الأخير، والذي يصل لنحو 4 ملايين يورو.
تلك القيمة لم يجد غلام أي فريق مستعد لتوفيرها له، لاسيما بعد انهيار مستواه بشكل غير مسبوق خلال السنوات الـ3 الماضية، والتي لم يلعب خلالها سوى نادرا بسبب تعرضه لسلسلة من الإصابات الخطيرة، جعلت مشواره الاحترافي يتراجع بدرجة كبيرة.
وأكد مينديز لفريق الجنوب، أن الحل الوحيد الذي سيسمح لهم بالتخلص من خريج مدرسة سانت إيتيان الفرنسية، يتمثل في التكفل بجزء من راتبه وإعارته لفريق في الدوري الإيطالي أو حتى خارجه، لأن هذا السيناريو هو الوحيد القابل للتجسيد على أرض الواقع.
ولفت خورخي مينديز النظر الى أن العروض لا تنقص مُحارب الصحراء، ولكن الأندية المهتمة باللاعب، غير مُستعدة للمغامرة بجلبه براتبه الحالي، نظرا لعدم وجود أي ضمانات بخصوص مُستواه الحالي، البعيد عن المنافسة منذ 3 سنوات.
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